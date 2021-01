U SRBIJI DANAS HLADNO I OBLAČNO! Temperatura i do minus 11

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus 11 do minus pet, a najviša od minus četiri do nula stepeni.

U Beogradu se ujutru očekuje mraz dok će tokom dana biti oblačno i hladno. Najniža temperatura od minus sedam do minus pet, a najviša oko minus jedan stepen.

Ponedeljak će biti ledeni dan sa temperaturom ispod nule, dok će temperatura od utorka biti u porastu.

Očekuje se promenljivo oblačno vreme uz mestimično provejavanje snega. Za vikend sledi jače naoblačenje sa kišom.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 17. januar 2021. godine: Zadržava za period sa relativno nepovolјnim uticajem biometeorološke situacije na hronične bolesnike, a naročito na cerebrovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolјe i reumatskih bolova. Neophodno je adekvatno odevanje.