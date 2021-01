VEK ŽIVOTA! Baka Nada prkosi vremenu – rođena u Kraljevini Srbiji i preživela dva svetska rata za TV Pink otkriva TAJNU DUGOVEČNOSTI

Retki su oni koji se sećaju kako je sve izgledalo pre 100 godina, retki su ali ih ima.

Jedna od njih je baka Nada koja ima 109 godina , a njena priča može da posluži kao inspiracija svima.

Fotografije koje ona poseduje prkose zubu vremena i čuvaju stogodišnje uspomene Nadežde Pavlović. Ima ih mnogo jer je ova žena svedok svih dešavanja već čitav vek.

-Ni ja ne verujem da imam 109 godina. Mislila sam da imam 105, oktud tako brzo vreme leti – kaže začuđeno baka Nada i zahvaljuje se konstataciji novinarke TV Pink Gordane Uzelac da izgleda mlađe.

Rođena u Visokom u Bosni i Hercegovini davne 1912. godine, kao gimnazijalka došla je u Beograd gde je završila pedagošku školu a na Vračaru je kao učiteljica provela najvećideo svog života. Iako nije imala lak život, uvek mu radovala. Najveći saveznik, od kad zna za sebe, bile su joj pozitivne misli, pa kaže da je to je recept za dugovečnost.

-Nisam se mnogo nervirala, sve sam se podnosila lako jer tako mora da bude. Šta ja tu sada mogu da menjam - oktriva baka Nada kako je došla do dvocifrenog broja godina. Kaže da je do skoro šetala po Beogradu, čak je i vozila sobni bicikl, ali da na žalost to više ne može.

-Žao mi je što ne mogu da izađem, da prošetam gradom i da vidim kako sada izgleda - otkriva ona.

"Volim sltako, možda i previše"

Na stolu pored baka Nade uvek mora da bude neki slatkiš i toga se ne odriče. Kaže da voli slatkiše, možda čak i previše. Upravo je tortu za rođendan dobila od zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, a čestitku joj je poslao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koga je upoznala pre dve godine i tako ispunila svoju želju.

-FIn je gospodin predsednik Vučić, jako je dostojanstven. Upoznali smo se pre dve godine - priseća se baka Nada susreta sa predsendikom Vučićem.

O baka Nadi brinu njeni najmiliji sin Bata i snaja Rada. Ćerka živi u Americi, ali se redovno čuju i ima pet unuka i sedam praunuka i kaže da je za nju to najveće bogastvo. Njena želja je da ne broji godine, već da svaku narednu proživi lepo, radujući se uspesima svojih potomaka.

Inače, baku često obilazi i donosi šta joj je potrebna mlada Tanja Dmitrović iz Srpske napredne stranke sa Vračara.

-Životna radost i međusobna ljubav su tajna dugovečnosti, jer bez njih svaki problem se lakše prebrodi - kaže baka Nada.