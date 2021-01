Biljana Srbljanović, dramska spisateljica i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, objavila je na svom Fejsbuku post u kome je reagovala na ispovest Milene Radulović u kome je optužila učitelja glume Miku Aleksića da ju je silovao.

"Želim da zagrlim ove mlade žene, ne samo Milenu, već i Saru, i sve druge za koje ni ne znam. Niste same, niste više žrtve. Vi ste pobedile", podržala je hrabre mlade žene u komentaru ispod posta u kome se osvrnula i na pitanje koji su mnogi postavljali ovih dana kako su roditelji verovali ovom čoveku.

"Ne mogu da se zaustavim. Želim još i ovo da kažem: užasava me ovo krivljenje roditelja, jer roditelji su, zapravo, takođe žrtve, oni su ona prva instanca koju predator zgazi, on roditelje zavede, kao ličnost od ugleda i autoriteta, kao cenjen pedagog na poziciji vrhunske moći.Njima mediji, javnost, čaršija i sam Aleksić govore da je "Mika" "učitelj starog kova", onaj kod koga se zna red, koji je svoje metode nasledio od babe, iz vremena kad je "sve bilo bolje".

Eto kako roditelji poveruju da je normalno da daju dete u sredinu u kojoj vlada nametanje principa najsurovijeg patrijarhata, bespogovornog poštovanja vođe, guranja dece u parareligijske modele, u neravnopravnu podelu polova, otimanje prava da dete bude dete, obavezno oblačenje devojčica u suknje, obavezna molitva za početak i kraj časa GLUME, kult ličnosti o čijim bi moralnim vrednostima, samo da je društvo drugačije, svako normalan morao da se zapita.Onda kreće odstranjivanje roditelja, odvajanje dece od sigurnosti porodice, suptilno, a sistematsko i smišljeno metodično ubedjivanje da je njihov odnos "sa Mikom" tajna, da roditelji ne treba da znaju za to, predator se obrušava na slabašni dečiji karakter u povoju, on najpre uništi ličnost deteta, ponižava ga, vređa, kažnjava i ruši, pa kada ga potpuno poništi, onda mu podilazi ubeđujući dete da uopšte i nije dete, nego "mali čovek", da ima pravo na svoje tajne sa "Mikom", o kojima mama i tata ne smeju ni da ga pitaju. Eto kako to roditelji nisu znali, jer nisu ni mogli da znaju.

I laž je da su "svi sve znali, ali su ćutali". Mnogo nas je koji smo često i jasno govorili protiv ove "škole", protiv tog nehumanog i nepedagoškog načina "rada", protiv maltretiranja i indoktrinacije dece, ja evo, poslednji put sad u junu, baš tokom prijemnog ispita.Ali je očigledno da niko, ali izgleda baš niko, nije znao za razmere ovog zločina. Moj prezir prema Aleksiću i kritika postojanja i uticaja njegove sekte, zasnivala se pre svega na osudi te lažne pedagogija, na onome što sam ja videla kao zlostavljanje dece, na njihovom psihičkom iscrpljivanju, na prihvatanju surove, a arbitrarne discipline, na naredbe, postupke i ponašanje "Mike" koji najviše podsećaju na ustrojstvo opasne sekte.

Biljana Srbljanović: "Užasava me krivljenje roditelja, jer su i roditelji žrtve. On roditelje zavede, kao ličnost od autoriteta i ugleda"18.01.2021. 16:02 0Biljana Srbljanović, dramska spisateljica i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, objavila je na svom Fejsbuku post u kome je reagovala na ispovest Milene Radulović u kome je optužila učitelja glume Miku Aleksića da ju je silovao.BILJANA SRBLJANOVIĆFOTO: ZORAN LONČAREVIĆ / RAS SRBIJA"Želim da zagrlim ove mlade žene, ne samo Milenu, već i Saru, i sve druge za koje ni ne znam. Niste same, niste više žrtve. Vi ste pobedile", podržala je hrabre mlade žene u komentaru ispod posta u kome se osvrnula i na pitanje koji su mnogi postavljali ovih dana kako su roditelji verovali ovom čoveku.Njen post prenosimo u celosti:"Ne mogu da se zaustavim. Želim još i ovo da kažem: užasava me ovo krivljenje roditelja, jer roditelji su, zapravo, takođe žrtve, oni su ona prva instanca koju predator zgazi, on roditelje zavede, kao ličnost od ugleda i autoriteta, kao cenjen pedagog na poziciji vrhunske moći.Njima mediji, javnost, čaršija i sam Aleksić govore da je "Mika" "učitelj starog kova", onaj kod koga se zna red, koji je svoje metode nasledio od babe, iz vremena kad je "sve bilo bolje".Roditeljima to deluje kao utočište, kao sklonište u doba kada im se čini da se sve drugo raspada, kada im i gotovo celokupno naše društvo nameće beslovesne "tradicionalne vrednosti", koje nisu ni vrednosti niti su tradicija, već su instrument opresije, stajanja nogom zavrat ljudima koji u moralno zapuštenom društvu ne znaju kome da se okrenu.Eto kako roditelji poveruju da je normalno da daju dete u sredinu u kojoj vlada nametanje principa najsurovijeg patrijarhata, bespogovornog poštovanja vođe, guranja dece u parareligijske modele, u neravnopravnu podelu polova, otimanje prava da dete bude dete, obavezno oblačenje devojčica u suknje, obavezna molitva za početak i kraj časa GLUME, kult ličnosti o čijim bi moralnim vrednostima, samo da je društvo drugačije, svako normalan morao da se zapita.Onda kreće odstranjivanje roditelja, odvajanje dece od sigurnosti porodice, suptilno, a sistematsko i smišljeno metodično ubedjivanje da je njihov odnos "sa Mikom" tajna, da roditelji ne treba da znaju za to, predator se obrušava na slabašni dečiji karakter u povoju, on najpre uništi ličnost deteta, ponižava ga, vređa, kažnjava i ruši, pa kada ga potpuno poništi, onda mu podilazi ubeđujući dete da uopšte i nije dete, nego "mali čovek", da ima pravo na svoje tajne sa "Mikom", o kojima mama i tata ne smeju ni da ga pitaju. Eto kako to roditelji nisu znali, jer nisu ni mogli da znaju.I laž je da su "svi sve znali, ali su ćutali". Mnogo nas je koji smo često i jasno govorili protiv ove "škole", protiv tog nehumanog i nepedagoškog načina "rada", protiv maltretiranja i indoktrinacije dece, ja evo, poslednji put sad u junu, baš tokom prijemnog ispita.Ali je očigledno da niko, ali izgleda baš niko, nije znao za razmere ovog zločina. Moj prezir prema Aleksiću i kritika postojanja i uticaja njegove sekte, zasnivala se pre svega na osudi te lažne pedagogija, na onome što sam ja videla kao zlostavljanje dece, na njihovom psihičkom iscrpljivanju, na prihvatanju surove, a arbitrarne discipline, na naredbe, postupke i ponašanje "Mike" koji najviše podsećaju na ustrojstvo opasne sekte.Priznajem da se moj prezir zasnivao i na samom ideološkom stavu: nikada mi nije bilo normalno to što je ne samo prihvatljivo, nego i društveno poželjno, čak prestižno, da dečiju školu bilo čega drži čovek koji je bio lični Arkanov reditelj i veran pratilac njegovih paravojnih pohoda u Hrvatskoj, koji je te pohode snimao, o kojima je sa ponosom govorio, u čijoj video-arhivi mogu samo da zamislim kakvih užasa može da ima.Deluje kao potpuno logično da ne želiš da ti dete ni minut nasamo boravi sa čovekom koji se vucarao sa "Tigrovima", logično bi bilo da to svoje dete uhvatiš za ruku i kažeš mu da beži bez osvrtanja, pa da mu, kad malo poraste, objasniš da ima ljudi i neljudi, da je ovde bio rat i da su mnogi medju nama radili užasne stvari.

Ali, društvo koje se čak ni prema tome nije jasno postavilo, koje decenijama kasnije polemiše o "ljudskom pravu" na ratni zločin, normalizuje taj paraetički poredak, uverava te da je sve ok, da je sve dobro, da ti je dete sigurno u rukama "učitelja" koji je možda malo strog, malo više insistira na "starim vrednostima", ali će ti očeličiti, vaspitati i obrazovati dete, jer je cenjen, uvažavan, poštovan i slavan upravo zbog svega toga.Ipak, bukvalno ne poznajem nikoga ko je pojma imao o seksualnom nasilju i čitavoj toj najmonstruoznijoj dimenziji ovog perfidnog čoveka. Sa zaprepašćenjem sam pročitala Mileninu ispovest, zapanjena sam belo gledala u ekran, dok mi nije, sa ozbiljnim zakašnjenjem sinulo - pa da. Sve sada dobija smisao. Taj strašni metod funkcionisanja sekte uopšte nije bio iz ideoloških razloga, ta ideologija, ta lažna tradicionalnost, ta patrijarhalna neravnopravnost, zapravo bila samo paravan, samo još jedno sredstvo i samo mehanizam prikrivanja pravog zločina, onog iz samog srca tame."