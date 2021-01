CIKLON VEČERAS DONOSI ZAHLAĐENJE, JAKU KIŠU I DOSTA SNEGA - Meteorolog Đurić upozorava na NAGLU PROMENU VREMENA!

Toplo vreme, sa dnevnim temperaturama znatno iznad proseka za ovaj period godine, očekuje nas i danas. Jedino što bi moglo da ga pokvari jeste umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će se osetiti u košavskom području i na planinama. Oni koji ipak vole svoj januar beo moraće na planine, jer će se u predelima nižim od 1.500 m nadmorske visine nastaviti dalje topljenje snega, javio je RHMZ.

Zima se ipak neće predati tako lako. U toku noći nedelja na ponedeljak stiže nam zahlađenje sa severozapada koje će usloviti prelazak kiše u susnežicu i sneg na severu i zapadu Srbije. Od ponedeljka do petka biće osetno hladnije, povremeno sa vlažnim snegom, uz formiranje snežnog pokrivača u nižim i povećanje visine snega u višim predelima.

Detaljniji prelazak objasnio je meteorolog Đorđe Đurić.

Nakon otopljenja, ciklon sa centralnog Mediterana i Jadrana donosi nam zahlađenje. Poslednjih dana januara ponovo otopljenje.

Ovaj vikend protiče u znaku veoma toplog vremena za ovo doba godine. Temperature su u većem delu Srbije i juče bile od 11 do 17°C. Na planinama je bilo od 6 do 12°C, a na Kopaoniku 0°C. Inače, u većem delu Srbije ovog vikenda je umereno do pretežno oblačno. Ovako vreme posledica je ciklonske aktivnosti iznad Evrope, a Srbija i naše podurčje nalaze se u toplom sektoru ciklona, zbog čega preovladavaju snažna južna strujanja, ali i priliv ove veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana. Ovakva situacija očekuje se i u nastavku vikenda, tj. današnjeg dana. U Srbiji danas umereno do pretežno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura od 10 do 17°C, u Beogradu oko 15°C.

Biometerološka situacija ovog vikenda je veoma nepovoljna, a u prilog tome idu veoma nagle promene meteoroloških parametara, veoma nizak vazdušni pritisak, vioska temperatura za ovo doba godine i pojačan južni vetar, pa se oprez ne preporučuje samo osobama sa hroničnim bolestima, već i svima ostalima. Već od sutra sledi značajnije poboljšanje situacije.

Jutros je iznad Đenovskog zaliva došlo do formiranja sekundarnog ciklona i on će danas premeštati preko severa Italije ka Jadranu. U toku večeri i noći između nedelje i ponedeljka ovaj ciklon će jačati i premeštaće se sa Jadranskog mora preko Balkanskog poluostrva, a svojim centrom preko našeg područja i preko severa i zapada Srbije dalje na severoistok ka oblasti Karpata i dalje ka centralnoj i istočnoj Evropi. Vrednost pritiska u centru ciklona biće samo 986 mb.

Ovaj ciklon doneće danas oblasti Jadrana i oblasti Dinarida veoma obilnu kišu i snažne pljuskove sa grmljavinom, višim planinama i veoma obilni sneg. Na Jadranu se očekuju višemetaski talasi i plavljenje obale, a olujni jugo imaće udare i preko 100 km/h. Očekuje se da lokalno padne preko 100 mm, lokalno i preko 200 mm kiše po kvadratnom metru, pa se u ovim predelima očekuje opasnsot od poplava, bujica i odrona.

Inače, ovaj ciklon Srbiji će u nedelju uveče i u noći između nedelje i ponedeljka usloviti jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, ponegde uz prodor hladnog fronta očekuje se i grmljavina, dok se na planinama očekuje sneg. Umeren do jak vetar južnih pravaca će u nedelju uveče i tokom noći po prodoru hladnog fronta biti u skretanju na jak severozapadni i prolazno će biti i veoma jak, na udare i olujni. Prelazak ciklona i prodor hladnog fronta usloviće da sa severa i severozapada preko Panonske nizije dođe do prodora i osetno hladnije vazdušne mase, tako da se očekuje osetniji pad temperatura i za više od 10 stepeni, a kiša će u nedelju uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije preći u susnežicu i sneg. U ponedeljak ujutro kiša će i u nižim ostalim predelima Srbije preći u susnežicu i sneg, osim na jugu i jugoiostoku Srbije. Već pre podne sledi prestanak padavina i razvedravanje, pa se sredinom dana očekuje i sunčano. Temperature će biti od 4°C na severozapadu do 10°C na jugoistoku Srbije. Očekuje se da od večeras do ponedeljka ujutro u većem delu Srbije padne od 10 do 20 mm padavina po kvadratnom metru, lokalno i više, a najobilnijih padavina biće na severu i zapadu Srbije. Novi talas padavina koji se očekuje od ponedeljka krajem dana do utorka sredinom dana doneće još 5 do 15 mm padavina, lokalno i više, tako da se ukupno od nedelje uveče do utorka u Srbiji očekuje da padne od 15 do 35 mm, lokalno i preko 40 mm, ali se za sada ne očekuju problem sa vodostojima na rekama, iako će doći do povećanja vodostaja na manjim, potom i na srednjim rekama.

Već u ponedeljak krajem dana i tokom noći sa Mediterana se očekuje novo naoblačenje sa padavinama. U Srbiji će u utorak biti oblačno i umereno hladno sa snegom. U većini predela formiraće se snežni pokrivač, a na planinama povećati postojeći. Ipak, maksimalne temperature biće u plusu, tako da će snežni pokrivač i otapati. Kako će sneg biti veoma mokar, vlažan i težak, postojaće mogućnost da lomi grane ili da ošteti električnu mrežu.

Iako će nam početak sledeće sedmice doneti jače zahlađenje, ono neće biti u obliku kao prethodno, kada nam je severoistočno strujanje donelo ledenu vazdušnu masu sa istoka i severoistoka Evrope, ovog puta će se temperature vratiti na prosečne vrednosti za ovo doba godine, jer se prodor osetno hladnije vazdušne mase očekuje sa severozapada Evrope i iz oblasti Atlantika, pa će biti i znatno vlažnija, ali i znatno blaža.

U sredu ujutro mraz. Tokom dana na severu i zapadu suvo, u ostalim predelima još ponegde sa snegom, uz prestanak padavina i razvedravanje do kraja dana. Maksimalna temperatura u utorak i sredu od 0 do 4°C.

U četvrtrak nakon hladnog jutra sa mrazem, tokom dana naoblačenje, do kraja dana i večeri sa kišom, susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura od 3 do 7°C.

U petak kišovito i malo toplije, na planinama sa snegom, a u toku jutra susnežica i sneg ponedge i u nižim predelima. Maksimalna temperatura od 4 do 8°C.

Sedećeg petka i vikenda se pod uticajem novog snažnog ciklona sa Atlantika i severozapada Evrope očekuje dalji porast temperatura i značajnije otopljenje, uz temperature za vikend preko 10°C, a u petak će biti i kišovito, sneg samo na najvišim planinama.