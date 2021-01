CRNO DETE, ŠTA RADIŠ TU?! Jeziva scena na pruzi kod Sremske Mitrovice, devojčica leži i GLEDA SMRTI U OČI!

Pukom srećom nije nastradala.

Mašinovođa Zlatko Keserović podelio je na Fejsbuk grupi Udruženje ljubitelja Železnice scenu koja je za kratko vreme privukla veliku pažnju, a još na prvi pogled je jasno zašto - dete je bilo na ivici pogibije zbog svoje lakomislenosti.

- Mesto događaja, Laćarak kod Sremske Mitrovice, vreme događaja pre samo pola sata. Dete se našlo na mom koloseku i kada je videlo voz, ispuzalo je, srećom, do koloseka pored mog. Ne bih uopšte mogao da ukočim da je ostalo tu. Eto, za one koji se pitaju kako to nekoga voz zgazi i kako to mašinovođa nije video - napisao je vidno gnevan čovek.

Mašinovođe koje svoj radni vek provode na prugama Srbije i inostranstva često ni krive ni dužne svedoče strašnim scenama, o čemu su mediji već pisali, kada je jedan mašinovođa otvorio dušu i rekao kako izgleda kada u karijeri imaš sedam "gaženja" koja zauvek ostavljaju posledice na psihi.

Vozovi se često kreću brzinom od preko 100 kilometara na čas i teško im je da ukoče, pa svakako ostaje apel i mašinovođa, ali i zdravog razuma, da pruge ne služe za glupiranje i selfije i da kada je u pitanju voz - greške se prečesto plaćaju životom.