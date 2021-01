PONOVO PADA SNEG U SRBIJI: Do jutra će ga biti i u nižim predelima, a meteorolozi su za jutro izdali NOVO UPOZORENJE (FOTO)

Kako su nam meteorolozi i najavili, nakon toplog vikenda, ponedeljak nam je doneo naglo zahlađenje, ali i sneg.

Iako smo danas u većem delu Srbije imali kraće sunčane intervale, s prvim mrakom krenula je prvo lagana kišica koja se, kako veče odmiče, polako pretvara u sneg.

Nekoliko centimetara mokrog snega palo je večeras u Užicu, dok su se brda oko grada zabelela još u kasnim popodnevnim satima. Temperatura je tri stepena u plusu pa se sneg ne zadržava na ulicama.

Auto put Bg Ča, skretanje u Takovu. Brat i ja stigosmo živi, nekako. Još uvek mi srce u petama. Samo vidiš u retrovizoru kamion kako je zaleteo, a znaš da ne može da zakoči, a ne smeš da ubrzaš jer te sneg može odneti. Ovo je opasno po život, jel toliko teško čistiti na vreme!? pic.twitter.com/QP69GbqOMk — Ivana Bonači (@bonaci_ivana) 25. јануар 2021.

Jutra u minusu

Meteorolozi najavljuju da će u planinskim predelima doći do povećanja, a u toku noći ka utorku i do stvaranja snežnog pokrivača i u nižim predelima. Tako da nas do sutra ujutru očekuje bar desetak centimetara snega u nižim predelima.

Sutra nas očekuje u centralnim i južnim delovima pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabim snegom koji će uzrokovati manje povećanje visine snežnog pokrivača u većem delu Srbije, dok će u Vojvodini biti pretežno suvo.

Sneg pada ko da nikad padao https://t.co/cPvVbeAMYE sve probleme ,biće krivi putari,normalno..Mada,valja malo i sopstveno dvorište malo počistiti.Barem stepenište.. pic.twitter.com/PCAILcX2IO — mali marinkov (@drinaorg) 25. јануар 2021.

Minimalna temperatura biće od -2 na severu do 1 stepen Celzijusa na jugu i u Negotinu, a maksimalna od 1 do 4 stepena, koliko će biti u Negotinu.

Slične temperature će se zadržati i narednih dana tokom nedelje uz slab jutarnji mraz i moguć sneg, dok će za vikend ponovo doći do poboljšanja vremena, te će temperature biti u manjem porastu.

Upozorenje: Raste vodostaj

Takođe, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hidrološko upozorenje o povećanju vodostoja na rekama pogotovo na Južnoj Moravi gde će nivo vode potencialno preći nivo redovnih odbrana od poplava.

- Tokom 26. januara na Limu, Ibru, donjim tokovima Toplice i Južne Morave sa pritokama, kao i na Belom i Crnom Timoku vodostaji će dostići i neznatno prevazići granice redovne odbrane od poplava, a kod Mojsinja na Južnoj Moravi i granicu vanredne odbrane od poplava - stoji a sajtu RHMZ.

Izgledi vremena do 1. februara

A u Boru opet sneg od pre pola sata, pada kao da nikad nije...

Napadalo 7,8, možda i 9 metra.

Dobro lažem, ali ne šali se. pic.twitter.com/zO60mpFVSW — Милан Пејић (@Milanchelo) 25. јануар 2021.

Do četvrtka pretežno oblačno i hladno, u utorak i sredu ponegde sa slabim snegom, u noći između četvrtka i petka kiša. Od petka toplije, povremena naoblačenja s kišom, u višim planinama sa snegom.