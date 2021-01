Poznato je kako ćemo putovati u Grčku ove godine! Evo da li je potreban PCR test ili vakcina

Ministarka turizma Tatjana Matić i ministar Republike Grčke za turizam, Haris Teokaris usaglasili su se na današnjem onlajn sastanku o potpisivanju zajedničkog Memorandum o razumevanju u oblasti turizma u uslovima pandemije Kovid-19 koji će definisati uslove ulaska putnika iz Srbije u Grčku, odnosno iz Grčke u Srbiju, u periodu od 1. maja do 1. oktobra 2021. godine.

Ministarka Matić je tim povodom saopštila da je dogovoreno da će Memorandum predvideti međusobno priznavanje elektronskih sertifikata o vakcinaciji.

- Na taj način biće omogućen ulazak građanima obe zemlje koji su vakcinisani, dok će za građane koji nisu vakcinisani biti obavezan PCR ili antigenski test. Takođe, na granici će se raditi nasumični brzi testovi -objasnila je ministarka.

Ona je napomenula i da će građani koji do sada nisu mogli da ostvare zamenska putovanja za Grčku, a koji su sklopili ugovore sa turističkim agencijama, moći to da urade do 31.12.2021. godine.

- Otvaranje grčke granice za naše građane tokom letnje sezone biće simbolična slika potpune normalizacije naših života, ali i još jedna potvrda o dubokom i istinskom prijateljstvu i izvanrednim bilateralnim odnosima između Srbije i Grčke - poručila je Matić.