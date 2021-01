MIKA ALEKSIĆ U TEŠKOM ZDRAVSTVENOM STANJU? Razmatraju da ga prebace u zatvorsku bolnicu

Sara Zeljković, koja je uz glumice Milenu Radulović i Ivu Ilinčić, ne skrivajući identitet, odlučila da prijavi vlasnika škole glume Miroslava Miku Aleksića (69) za seksualno zlostavljanje, u četvrtak će dati iskaz u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Pored nje, kroz šta je prošla u studiju “Stvar srca”, tužiocu će ispričati još jedna devojka, koja je želela da ostane anonimna.

I dok se u medijima svakodnevno pojavljuju ispovesti oštećenih devojaka, Aleksić u pritvoru Centralnog zatvora, kako saznajemo, priprema svoju odbranu. On tvrdi da silovanja nije bilo i namerava da se odbrani od optužbi.

Kako se saznaje od Aleksićevog bliskog prijatelja, njegovo zdravstveno stanje nije dobro:

– Kako sam čuo, pregledali su ga lekari u pritvoru, jer mu je povišen šećer. On već godinama ima dijabetes i uzima terapiju. Rekli su mu i da mu je srce tempirana bomba. Proteklih godina imao je nekoliko infarkta i ugrađeno mu je četiri ili pet bajpaseva. Koliko znam, ima i stentove na srcu. U pritvoru mu daju lekove. Čak su pominjali i da ga prebace u zatvorsku bolnicu, ali je on to odbio.

Sagovornik kaže i da je Aleksiću, kojeg je šest devojaka prijavilo za silovanja i nedozvoljene polne radnje, izvađena prostata pre dve godine.

– Aleksić se lečio od raka prostate, a doktori su na kraju procenili da je neophodna operacija. To je urađeno krajem 2018. godine – kaže njegov prijatelj.

– Čujem da je mentalno stabilan i da aktivno učestvuje u pripremi svoje odbrane - dodaje on.

Miroslav Aleksić se sumnjiči za osam silovanja i sedam nedozvoljenih polnih radnji nad šest učenica iz svoje škole glume. Dve, koje su do sada saslušane, svedočile su da ih je silovao kada su bile na završnoj godini i spremale se za upis na Fakultet dramskih umetnosti. Obe su navele da se to zlostavljanje ponavljalo više puta od novembra do juna.

U javnosti se ovih dana polemiše i o informaciji da je Milena Radulović napisala scenario za seriju “Učitelj”, koji je inspirisan njenim iskustvom iz Aleksićeve škole glume. Ona je nedavno, navodno, rekla – to je moja istinita životna priča i izaći ću sa njom u javnost.

OD PETKA ISKAZI SVEDOKA

Posle oštećenih, od petka u tužilaštvu počinju i saslušanja svedoka. Za sada nije poznato da li će svedoci biti samo oni koji znaju šta se navodno dešavalo devojkama, koje su prijavile Aleksića ili će izjavu o tome kako se osumnjičeni ponašao na časovima dok su oni pohađali školu glume davati i drugi. Inače, u medijima se pojavila informacija da je dvadesetak devojaka policiji prijavilo Aleksića sa sličnim optužbama, ali MUP za sada ne otkriva tačan broj, jer, kako je rečeno medijima, neće o tome davati podatke dok traje istraga.