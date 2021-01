Ministar Stefanović: Snažna vojska garant je stabilnosti i bezbednosti Srbije

Na današnjem referisanju predsedniku i vrhovnom komandantu o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2020. godinu, bilo je reči i o stanju u domaćoj industriji i o tome kakve su intencije za nabavku opreme, naoružanje i tehnike za vojsku, istakao je ministar odbrane dr Nebojša Stefanović na zasedanju Narodne Skupštine.

Odgovarajući na pitanja poslanika Akeksandra Markovića, Stefanović je rekao da možda nekome u ovoj zemlji i u regionu, za ostvarivanje njihovih ciljeva, ne odgovara snažna vojska.

- Snažna vojska, jednako je snažna Srbija. To je preduslov. Da biste imali investiciju i ekonomiju, da biste imali mogućnosti i da se bavite jakim selom, morate da imate stabilnost i bezbednost. Investitori kada dođu u ovu zemlju, moraju biti uvereni da će ona biti bezbedna, sigurna zemlja, koja kao što to danas čini, čvrstim koracima grabi napred, ima privredni rast i može da garantuje da će tako nastaviti u budućnosti - rekao je Stefanović.



Govoreći o nabavci opreme za vojsku, ministar Stefanović je naglasio da je težnja pre svega opremanje iz domaće industrije. Razlozi za to su brojni, uključujući i taj da ne zavisimo previše ni od koga spolja, ni sa Istoka, ni sa Zapada i da razvijamo kapacitete domaće industrije kako bi mogla u bilo kojem trenutku da ima dinamičnu, jaku i brzu proizvodnju, sposobnu da proizvodi sredstva za potrebe naše vojske, policije i službe bezbednosti.



Osvrnuvši se na značaj domaće proizvodnje, izdvojio je oklopna vozila „Miloš 4x4“, „Lazar 8×8“ i vozila Zastava Tervo koja će služiti kao oklop za našu pešadiju.



Ministar odbrane je podsetio i na značaj Vojnotehničkog instituta, koji danas čini najvažniju tačku razvoja vojske. Takođe, podsetio je i da je 2005. ova institucija doživela veliki udar kada su preko noći otpušteni inženjeri i sastav bio desetkovan.



- Mi danas imao više od 30 novih sredstava koja se razviju na VTI-u. Hoću da se zahvalim ljudima koji su tu iz patriotskih razloga ostali da rade za svoju zemlju. Jedan istraživač u Vojnotehničkom institutu, inženjer, ima početnu platu platu oko 68.000 dinara, a za te ljude očekujemo da rade na najsloženijim sistema. Ti ljudi danas imaju bolje uslove i potrudićemo se da imaju još neuporedivo bolje, jer hoćemo da zadržimo u našem sastavu inženjere koji razvijaju našu vojsku. Predsednik Vučić je uspeo da nam pomogne da plate značajno povećamo i da ih ove godine povećamo za skoro 9,6 posto za najviše oficire, do 17,8 posto za vojnike i druge ljude i trudićemo se da povećamo i za ove istraživače – poručio je ministar Stefanović.



Danas se u vojsci razvijaju Nore, očekuje se dodatno opremanje vozilima „Miloš“, modernizacija aviona MiG-29 i aviona Orao, najavio je ministar Stefanović, dodavši da će se u budućem periodu, pored toga što su nedavno nabavljeni moderni avioni i helikopteri, takođe, ulagati u opremanje vojnika uniformama, čizmama, puškama, svime što naša vojska može da priušti, a što je po svetskim standardima.