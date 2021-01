REŠENE SVE NEDOUMICE: Svi detalji o tome KAKO DO 60 EVRA! Evo kada će tačno penzioneri dobiti JOŠ 50 EVRA od države

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će prijavljivanje za novi paket pomoći građanima početi u aprilu.

Ističe da paket ekonomskih mera predviđa da svi punoletni građani do kraja godine dobiju po 60 evra, penzioneri još 50, odnosno 110 evra. Celokupni paket koji uključuje i privredu sada iznosi 235 milijardi dinara, ako budu uključena i velika preduzeća stići će se do sume od 250 milijardi, poručuje Mali.

Siniša Mali je rekao da je jedan deo velikog paketa ekonomske pomoći usmeren ka svim punoletnim građanima.

- Mi ćemo tokom ove godine u dve rate isplatiti ukupno 60 evra, prvih 30 evra sledi u maju, drugih 30 evra u novembru, pri čemu će naši najstariji sugrađani dobiti dodatnih 50 evra u septembru - naveo je Mali.

Najavio je da će se sa prijavljivanjem krenuti u aprilu, a način će biti isti kao i prošle godine.

- Ko se prijavi za prvih 30 evra, automatski će dobiti i drugih 30 evra. Nije potrebno dva puta se prijavljivati - objasnio je ministar.

- Naši najstariji sugrađani dobiće dodatnih 50 evra, ukupno 110 evra pomoći za one za koje smatramo da su i najugroženiji - istakao je Mali.

Paket mera usmeren i na privredu

Naglasio je da je jedan deo ekonomskog paketa usmeren na privredu.

- Ići ćemo sa tri puta po 50 odsto minimalne zarade za sva mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnike. Jedina nedoumica je za velika preduzeća, radimo na analizama, koliko ima preduzeća i da li i njih da uključimo u 50 odsto minimalne zarade. Da vidimo koliko su bili ugroženi, koliko imaju pad performansi, koliko zaposlenih imaju i da donesemo ispravnu odluku ima li smisla i na koji način njima pomoći - rekao je Mali.

Ističe da ova pomoć pokriva mart, april i maj. "Isplata sledi u aprilu za mart i naredna dva meseca", rekao je Mali.

Pored toga, navodi, biće i sektorske pomoći za one za koje su istraživanja pokazala da su najugroženiji – to su autoprevoznici.

- Njima ćemo u periodu od šest meseci isplaćivati 600 evra po autobusu. Oni su najmanje posla imali usled ograničenja putovanja, tako da idemo sa tom sektorskom pomoći - naglasio je ministar.

"Biće proširena garantna šema za 60 milijardi dinara"

Naveo je da će biti proširena postojeća garantna šema za 60 milijardi dinara.

- Ta se šema od dve milijade evra prošle godine pokazala izuzetno uspešnom, tu su preduzeća iz Srbije povukla već oko 1,6 milijardi. Mi smo produžili važenje te garantne šeme i sada dodajemo još 500 miliona evra. Još dodatna likvidnost, dodatna obrtna sredstva - objasnio je Mali.

Najavio je i još jednu garantnu šemu, ističe da su u pregovorima sa bankama da nivo garancije prema bankama država poveća kako bi one bile spremne da daju kredite i onima koji u mnogo lošijem položaju.

- Ukupna vrednost ovog programa 235 milijardi dinara, ukoliko budemo uključili i velika preduzeća stiće ćemo do cifre od 250 milijardi. Sveobuhvatan program koji je usmeren ka onima kojima je pomoć potrebna - kaže Mali.

Istakao je da je država na pravi način regovala i prošle godine paketom mera, kao i da su to rekle i međunarodne finansijske institucije. "Srbija neće prekidati pomoć dok traje kriza", poručuje Mali.

"Naplata bolja nego što smo očekivali, prihodi u januaru veći"

Naveo je da je za januar planirano negde oko 101 milijardu dinara prihoda, a izgleda da ćemo imati prohode od 110 milijardi.

- Mnogo bolje naplata ide nego što smo očekivali i planirali, privredna aktivnost u Srbiji postoji - rekao je ministar.

Ne samo da nam je stopa nezaposlenisti devet odsto u trećem kvartalu, dakle nemamo one crne scenarije zatvaranja fabrika i masovnog otpuštanja kao u velikom broju drugih i mnogo razvijenijih zemalja, imate stopu pada BDP-a najnižu u Evropi, naša ekonomija se pokazala veoma otpornom i održivom kada je kriza u pitanju, ali imate i jedan podatak sa kojim sada prvi put izlazim – naplata bruto PDV-a u 2020. u odnosu na 2019. je za pet odsto veća.

Dodao je da je naplata neto PDV-a za 30,4 veća prošle godine nego 2019.

- Da li bismo takav rezultat imali da nismo pomogli privredu, da nismo sa 100 evra pomogli građane? Pa naravno da ne bismo - kaže Mali.

- Prošle godine sa ekonomskim paketom najveći teret krize je preuzela država, preuzeli smo i da se zadužimo i da nađemo dodatne rezerve u našem budžetu i sa šest mijardi doveli do toga da nam je naplata PDV-a veća nego u 2019. godini, a imali smo i zatvaranje 45 dana i razna ograničenja - naglasio je Mali.

"Industrijska proizvodnja u decembru za 4,1 odsto veća nego 2019."

Izneo je i podatak da je idustrijska proizvodnja u Srbiji u decembru 2020. za 4,1 odsto veća nego u decembru 2019. godine.

- Hoćemo da budemo još bolji, da država sada kada ima rezerve držimo makroekomosmku stabilnost pod kontrolom, javni dug nam je u odnosu na BDP pod kontrolom, nećemo preći tih 60 odsto nikako - rekao je Mali.

- Apsolutno imamo sve pod kontrolom, novca imamo, verovatno ćemo imati suficit u budžetu u januaru i polako skupljamo dovoljno rezervi u našem budžetu da izađemo sa ovim programom i da podržimo one kojima je ta pomoć najpotrebnija, a to je naša mala privreda, a ako uključimo i velika preduzeća to će biti celokupna privreda - dodao je Mali.

Ukazao je da zbog toga sa optimizmom gledaju i na kraj godine.

- U budžetu imamo 330 milijardi dinara za investicije, grade se auto-putevi, Srbija će biti jedina u Evroipi koja će imati šest novih auto-puteva koji se grade, imamo isplatu povećanih plata u javom sektoru, veće su i penzije, povećana je minimalna cena rada -, rekao je Mali.

- Mi smo ponosnio na to i idemo na to da dodatno ojačamo našu privredu i dodatno pomognemo našim sugrađanima... Radimo na velikim investicijama i hoćemo da dodatno pokažemo da je Srbija jaka, imamo novca i hoćemo da podstaknemo dalji rast naše ekonimije - zaključio je ministar.