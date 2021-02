OSTAO SAM BEZ LETOVANJA I NERAVA: Vladislav je ugovorio smeštaj u Grčkoj, a sada mu je, ZBOG OVE GREŠKE, sve preselo (FOTO)

"Želim da znate šta se meni desilo. Mojoj porodici je propalo letovanje, želim samo da znam - je l se desilo ovo još nekom?"

Za razliku od mnogih kojima je nedelja sinonim za odmor i dan bez stresa i briga, Vladislava Petrovića je dočekala jutros neprijatna poruka - vlasnik smeštaja koji je ugovorio prošle godine javio mu je da je cena promenjena jer je objekat potpuno promenjen, pa je samim tim i cena skočila. Ispostavilo se da Petrović nije jedini kome se ovo desilo. On je samo odlučio da to javno iznese.

"Ugovorio sam cenu za apartman pre godinu dana i uplatio 20% depozit pa zbog korona virusa odložio za ovu godinu u istom terminu za istu cenu pre dva meseca, da bi mi jutros stigla poruka sa sve slikama kako je objekat renoviran i da je cena sada veća za čak 40% kao i da će razumeti ako odustanem i vratiti mi uplaćeni depozit. Imam sve poruke oko dogovora u mesindžeru", napisao je Vladislav u grupi Live from Greece, a zatim pitao za iskustva.

Sudeći po komentarima, on je samo jedan u moru onih koji će ovo leto ostati bez ugovorenog smeštaja. Štaviše, svi mu govore da uzme novac nazad i letuje na nekom drugom mestu. S tim što mu je, na njegovu sreću, ponuđen novac koji je odavno uplatio, vlasnik smeštaja se naime obavezao da će Petroviću ako otkaže letovanje barem vratiti novac za depozit.

"Da, uzmite novac. Nama je propalo od prošle godine. Dogovoreno je da se čujemo ove godine ali po cenama za 2021. i smeštajnim kapacitetima. Već vidim da će biti povećana cena. Vraćanje novca nije dolazilo u obzir. Tako da iskoristite to", jedan je od komentara na njegovu objavu.

Na pitanje Vladislava da li je dozvoljeno da vlasnik smeštaja javi da je promenjena dogovorena cena - ljudi su odgovarali jednoglasno.

"Ko treba da mu dozvoli? Prošlo dve godine od uplate avansa do letovanja, on čovek iskoristio to vreme da renovira, uložio novac i podigao nivo usluge... Naravno i cenu. Uz to, nudi da ti vrati novac što i nije tako loše. Nema tu ništa brate, uzmi pare nazad i uplati nešto drugo", glasio je još jedan predlog.

Naravno, bilo je i onih koji su odavno otpisali letovanje u Grčkoj i kao novu atrakciju vide Albaniju koja je povoljna i, kako kažu, ima lepše more.

Ipak, najveća diskusija se povela oko toga da li vlasnik ima pravo da menja "pravila igre":

"Sa pravne strane ne može da menja cenu jedino ako imate potpisan ugovor. Mada postoje i delovi zakona koji dozvoljavaju "kršenje" ugovora u slučaju više sile, a u ovom slučaju je korona viša sila, tako da bi ugovor lako mogao da se na sudu ospori. To je sa pravne strane, a sa ljudske (ukoliko ne postoji ugovor) može kako hoće, nažalost", zaključio je jedan korisnik.

Vladislav je ostao bez smeštaja ali su mnogi u tome videli dobru stranu - vlasnik mu je ipak ponudio povraćaj novca i javio na vreme da je smešaj renoviran. Što, nažalost, nije čest slučaj.