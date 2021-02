OBJAVLJENA PRECIZNA DUGOROČNA PROGNOZA! Na proleće se vraća ZVER SA ISTOKA?

Prema dugoročnoj prognozi "Akjuvedera", toplo vreme će se vratiti u delove Evrope već tokom marta i vladaće i u aprilu i maju, dok će drugi delovi morati duže da čekaju na njega.

Kako navode iz ovog meteorološkog servisa, proleće 2021. godine moglo bi da liči na ono iz 2018, kada je "Zver sa istoka", talas hladnog vremena, pogodio delove Evrope.

Meteorolozi predviđaju da će u južnoj Evropi, olujni talas koji je zahvatio prvo zapadnu, a potom i taj deo Evrope tokom zime, ostati aktivan i početkom proleća.Oluje će se kretati linijom Francuska-Italija-Balkan, posebno tokom marta, što je neuobičajeno za to doba godine, navode iz "Akjuvedera".

- Taj južni talas oluja nestaće do kraja proleća, ali će napraviti štetu u južnoj Evropi do maja - rekao je Tajler Ros, viši meteorolog ovog servisa.

With major late-season snowfalls hitting parts of Europe, many harboring dreams of warmer weather may be eagerly awaiting AccuWeather's annual Europe spring forecast: https://t.co/Xok3uH8HIj