DA NIJE BILO SRPSKIH DOKTORA, UMRO BIH, ŽIVELA SRBIJA! Čuveni britanski Jutjuber opisao svoju borbu sa Kovidom u Beogradu (VIDEO)

Bendžamin kaže da su srpski lekari i sestre savršeni i da je imao sjajnu negu u našoj bolnici.

Bendžamin Rič, popularni britanski Jutjuber, koji ima više od tri miliona pratilaca, prošle godine je bio u Srbiji i nažalost uspeo je da potkači korona virus. Dugo ga nije bilo na mrežama, što je zabrinulo njegove fanove, ali se nakon više od mesec dana oglasio da bi im otkrio kako je završio u bolnici i kako su mu srpski lekari spasli život.

U svom vlogu on je otkrio kako se virusom zarazio svojom greškom, jer nije dovoljno pazio.

- Došao sam bio u Srbiju jer oni nisu bili u blokadi i mislio sam kako je super da budem ovde. Onda sam se zarazio, da budem iskren, mojom krivicom, jer nisam dovoljno pazio - rekao je Bendžamin u video snimku.

On je rekao da je potom uradio najveću glupost, a to je da je odlučio da ne ode kod lekara. Danima je sedeo u svom apartmanu, očekujući da će mu biti bolje, ali je njegovo stanje iz dana u dan bilo sve lošije. Tada su ga prijatelji nagovorili da ode kod lekara.

- Bio sam toliko loše da sam se pridržavao za druga dok smo silazili do taksija. Ono što tada nisam znao jeste da nije bilo kiseonika u mojoj krvi. Normalna saturacije je 98, a meni je bila ispod 70. Valjda sam i zato odbijao da idem kod lekara, mozak mi nije normalno radio usled nedostatka kiseonika - priča Bendžamin.

Prvo je otišao na jednu privatnu kliniku, gde su odmah pozvali Hitnu pomoć i usledio je hitan transport u jednu od beogradskih kovid-bolnica. Čim je primljen lekari su mu dali lekove, ali njegovo stanje nije bilo bolje. Ubrzo je završio na intenzivnoj nezi.

"Srpski lekari su savršeni"

- Sećam se jednog jutra da sam se probudio, bilo je oko 5 sati ujutru i čovek koji je ležao pored mene, stariji, ali ne toliko star, je umirao. Oko njega su bili lekari i sestre, oživljavali su ga, dugo su se borili za njega, ali nažalost nije mu bilo spasa. Tada sam shvatio, ovo i meni može da se dogodi - ispričao je Bendžamin.

Tog dana je, kaže, preminuo i čovek koji je ležao prekoputa njega.

- Moram da kažem da je osoblje odljenja Intenzivne nege neverovatno. Srpski lekari su savršeni, sve vreme su brinuli o meni. Tu je uvek bila sestra koja me je proveravala, davala mi lekove, antibiotike, neverovatni su - rekao je Britanac.

On kaže da je u jednom trenutku njegov život bio na klackalici, ali da su lekovi počeli da rade i da je posle nekoliko dana sa intenzivne nege ponovo prebačen na odeljenje.

- Bio sam slomljen, video sam najgroznije stvari. Ljude koji nisu imali šanse da se izvuku, a bilo je i mlađih od mene... Kažu da su male šanse da neko mlad umre... Ali, bilo ih je... Ne znam istoriju njihove bolesti, ali bili su u strašnom stanju. Gledao sam lekare kako im izbacuju hitno vodu iz pluća da bi im spasili živote, punkcija, bilo je kao horor film - priča Britanac.

On je rekao da ga je takav blizak susret sa smrću naučio i ko su mu pravi prijatelji, a da je među njima bilo i onih od kojih je pomoć najmanje očekivao.

- Ovaj video snimam da vam kažem da se čuvate, jer ko zna šta može da se dogodi. Nije trebalo da putujem, trebalo je da ostanem kod kuće i da sačekam da sve ovo prođe. Čuvajte se, jer iako mislite da niste u ugroženoj grupi, to može da vam se dogodi. Ja nisam mator, pa mi se dogodilo dosta toga strašnog - rekao je Bendžamin.

"Živela Srbija"

On je pohvalio i Srbiju i rekao da mora da kaže jednu veliku stvar o nama i našem narodu.

- Dali su mi krevet, krevet u kojem je mogao da leži neki Srbin, smestili su me na odeljenje intenzivne nege, brinuli su o meni. Lekari i sestre su bili savršeni. Bilo je trenutaka kada sam strahovao da sam gotov, ali oni su me smirivali. Objašnjavali mi koje mi daju lekove i zašto, vodili me na snimanja, sve vreme su brinuli o meni. Sestre su tamo bile tu i bodrile. Srbi su neverovatni, oduvek sam ih voleo, ali tek sada... - rekao je Bendžami i na srpskom jeziku dodao: "Živela Srbija".

Radovao sam se lepim sestrama

Koliki je utisak na Bendžamina ostavila nega u srpskoj kovid bolnici možda najbolje govori i da dan danas priča o svojim pozitivnim iskustvima i tome kako su mu srpski lekari spasili život. Naravno, ima i nekoliko anegdota, a jedna je o tome kako se izblamirao pred lepom doktorkom i sestrama.

U snimku koji je jutros okačio na svom kanalu ispričao je kako se svakog dana radovao viziti, jer bi mu dolazile "lepe sestre".

- Kada ste u bolnici i borite se za život, na kiseoniku, dok su u vas zabodene igle, nema baš mnogo razloga za radovanje. Ipak, ja sam se radovao svakog jutra jer su mi u vizitu dolazile lepa doktorka i njene sestre. S obzirom na to da sam ležao u bolnici u Srbiji, normalno je da su bile prelepe. One bi gledale moju bolničku listu, a ja bih se trudio da ih nasmejem, i uspevao sam. Bile su veoma druželjubive - priča Bendžamin.

Međutim, jednog jutra je imao problem, jer mu se išlo u toalet, na duže. Od dežurne sestre u sobi je tražio da ga odvede do toaleta, ali mu je ona objasnila da nema ustajanja, i donela mu je lopatu. To je za njega bilo traumatično iskustvo... Međutim, na kraju je naterao sebe da uradi šta se uraditi mora. Problem je nastao što je sestri tražio da odnese lopatu nekoliko sekundi nakon što su "lepe sestre" ušle u sobu.

- Pokušavao sam ovoj starijoj sestri da dam znak očima da sačeka da odu, ali nije to uradila... Znate, sve sam se do tog trenutka molio da ne umrem od kovida, ali u tom trenutku, pa poželeo sam da me nema - rekao je Bendžamin u snimku.