ZAVRŠENA SEDNICA KRIZNOG ŠTABA: Nema novih mera, u petak opet zasedanje

Sednica Kriznog štaba za borbu protiv virusa korona završena je a kako piišu mediji, nije doneta nijedna nova odluka.

- Razmatrano je da se zatvore za vikend svi restorani u ski centrima. Međutim, sve ostaje kao do sada i to do petka kada će biti nova sednica kriznog štaba. U petak će biti na razmatranju i predlog da tržni centri za vikend rade do 16 sati - sazanje Kurir.

Doktor Predrag Kon na početku sednice Kriznog štaba odustao je od ideje o skraćenju radnog vremena na 18 sati i predložio da ništa ne radi naredna dva vikenda. Potom je usledila rasprava o predloženim merama.

Inače, broj novozaraženih, koji je prešao 3.200, ne uliva optimizam da će biti popuštanja mera.

Upućeni kažu da se najbolja slika epidemiološke situacije u zemlji vidi utorkom i sredom, jer rezultati od ponedeljka budu odraz testiranja tokom vikenda, kada se manje ljudi testira.

Veći je i broj ljudi u bolnicama, kao i pacijenata na respiratorima, a raste i broj prvih pregleda.

Prof. dr Branislav Tiodorović, član kriznog štaba za borbu protiv korone, kaže za Kurir da je njegov stav da treba zatvoriti ugostiteljske objekte u mestima gde je ogroman broj zaraženih, poput Arilja i Vranja.

Napominje da će biti analizirana i situacija u srednjim školama i višim razredima osnovnih, što se tiče zaraženih među učenicima, ali i profesorima.