Brnabić: Digitalizacija praćenja saobraćaja u Srbiji

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će Centar za prikupljanje i obradu podataka o saobraćaju na autoputevima u Srbiji, koji je danas otvoren na naplatnoj stanici "Beograd" u Vrčinu, povećati bezbednost učesnika u saobraćaju i doprineti zaštiti životne sredine.

Centar obrađuje sve podatke sa nadzornih kamera na autoputu, sa naplatnih stanica i iz njega se upravlja svom signalizacijom na autoputevima u Srbiji.

Brnabić je čestitala Putevima Srbije na modernizaciji i digitalizaciji praćenja saobraćaja.

Tom prilikom je na naplatnoj stanici Beograd pušten u rad i punjač za električne automobile, a Brnabić je istakla da je i to doprinos smanjenju aerozagrađenja u zemlji.

"Nastavićemo da razvijamo ovaj 'mozak' Puteva Srbije.

Očekujem da će to rezultirati većim prlivima u budžet preko kazni za vangabaritni transport. Imamo veliki broj kamiona koji su van gabarita koji prekomerno uništavaju naše puteve", rekla je Brnabić.

Istakla je da su to uglavnom kamioni iz inostranstva koji su u tranzitu i da ćemo kažnjavanjem tih kamiona pokazati da se ovde poštuju zakoni i da ne mogu ni ovde to da rade kao što to ne mogu u svojim zemljama niti u zemljama EU.

Na primer, Centar će omogućiti da se proverava brzina vozila i dobiju podaci o njihovim registarskim tablicama i prosečnoj brzini kojom su se kretali na autoputu.