Krkobabić: U planu finansijska pomoć za 50, 60 zadruga

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je danas da će država finansijski pomoći između 50 i 60 zadruga i to sa 15 miliona dinara stare, a 7,5 miliona za nove zadruge.

Krkobabić je, na sednici Skupštine na kojoj članovima Vlade poslanici postavljaju pitanja, rekao da će se pomoći i povrtarske, voćarske, pčelarske, stočarske zadruge, ali da se planira i pomoć zadrugama koje se bave seoskim turizmom.

Prema njegovim rečima, konkurs u vrednosti od 500 miliona dinara je raspisan.

Ono što se takođe planira, kako je naveo Krkobabić, jeste otkup napuštenih kuća, kojih ima oko 150.000 u našoj zemlji, a koje će država posle otkupa ustupiti mladim poljoprivrednicima.

Krkobabić je najavio da će u određenom broju sela adaptirati domove kulture koji će biti multifunkcionalni.

Podsetio je da je u prethodne tri godine pomognut razvoj 800 novih zadruga, a istovremeno i 152 zadruga sa sredstvima od 1,7 milijardi dinara.

"To je nešto što predstavlja početak ozbiljne privredne aktovnosti za desetak hiljada zadrugara i kooperanata", kazao je Krkobabić.

Ministar je istakao da je neophodno pomiriti ruralni i urbani deo Srbije i naveo da se to mora učiniti kako nam sela, manja mesta, pa čak i varošice, ne bi ostale prazne.

Prema njegovim rečima, 570.000 domaćinstava ima šest hektara zemljišta, a dole na jugu i manje, oko tri hektara, što ne omogućava tim ljudima da pristojno žive.

"To je problem pred kojim se nalazimo. Uzroci su jasni i na nama je da ih otklonimo i to edukacijom tih ljudi, udruživanjem i adekvatnom finansijskom podrskom", kazao je Krkobabić ističući da je to ključno za opstanak individualnih poljoprivrednih proizvođača.

Takođe, Krkobabić smatra da za očuvanje sela i individualnih proizvođača potrebna je i teritorijalna organizacija.

"Ne da bismo imali više opština, već da ljudi u svojim sredinama mogu neposredno da dogovaraju, planiraju, odlučuju, da imaju svoje budžete, a da im država pomogne da imaju veće budžete", naveo je ministar.

Ističe da se moraju izdvojiti posebna područja u Srbiji, koja bi se tretirala na poseban način.

"Ove ideje su jedini način da pomirimo ruralni i urbani deo Srbije", zaključio je Krkobabić.