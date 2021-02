STIŽE ZAHLAĐENJE: Oblačno, vetrovito i sa padom temperature, naredne nedelje se očekuju KIŠA I SNEG

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima iznosiće 17 stepeni Celzijusa.

U većem delu Srbije danas će biti oblačno uz pad temperature i umeren do jak severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jedino će u Negotinskoj Krajini biti pretežno sunčano.

Najniža temperatura kretaće se od minus jedan do osam, a najviša od 11 do 14 stepeni, a na jugu i istoku Srbije i do 17 stepeni.

U Beogradu će biti oblačno i suvo vreme uz pad temperature i umeren severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće oko osam, a najviša oko 12 stepeni.

U nedelju i ponedeljak biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od utorka do četvrtka će biti sunčano. U petak i za dane vikenda očekuje se naoblačenje i zahladjenje s kišom, na planinama sa snegom.

Biometeorološka prognoza za subotu:

Relativno nepovolјna bimeteorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje.