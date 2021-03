KRIZNI ŠTAB ODLUČUJE USKORO! Lekari traže lokdaun, u igri 3 varijante: Preti li Srbiji ZAKLJUČAVANJE od vikenda?

Situacija sa virusom korona u Srbiji sve je alarmantnija, bolnice se ekspresno pune, zbog čega bi Krizni štab danas trebalo da odluči da li će doći do pooštravanja mera, pa čak i blaže ili tvrđe varijante zaključavanja.

Dr Kon je danas izjavio da on smatra da sedam dana zatvaranja "nije dovoljno".

- Lično ne smatram da je to dovoljno. To je apsolutni minimum. To nije dovoljno da bi se videli dugoročni efekti, ali je bitno da saseče nagli porast zaraženih - rekao je on i objasnio da je sada rizik mnogo veći, kada imamo skoro 4.000 zaraženih da se epidemija ponovo razbukti, nego kada smo imali 1.500 pozitivnih i dodao da je zato važno da se smanje kontakti i poštuju mere.

O merama i smanjivanju kontakata je govorio i ministra zdravlja Zlatibor Lončar.

- Mi ćemo sigurno neke mere doneti, ali je mnogo važnije da shvati svaki građanin da od njega zavisi kakva će nam situacija biti. Ne moramo da idemo da organizujemo sastanke koji nisu hitni, mnogo toga može onlajn, a da ne pričamo o odlascima na žurke. Ne znam da li su ljudi koji organizuju žurke svesni šta rade, mi ćemo o tome voditi računa, završavaće u zatvoru zbog toga. Ali molim i ljude da ne odlaze na žurke, strpite se da iskoristimo šansu koju imamo sa vakcinama - izjavio je Lončar.

- Ranije smo imali 20 do 30 pacijenata dnevno, sada i po stotinak. Dok je ranije bilo pozitivno 10 do 20 odsto ljudi, sada je to 50 odsto testiranih. Nešto se strašno događa - rekao je dr Vlado Batnožić, koordinator privremene bolnice u "Beogradskoj areni".

Kako je istakao "dolaze sve mlađi ljudi, pa i čitave porodice".

- Ranije su to bili lakši pacijenti, a sada su srednje teški i teški. Promenjena je starosna struktura pacijenata, ranije su bili uglavnom sredovečni ljudi, a sada je pomak ka mlađoj populaciji, radno sposobnim ljudima od 25 do 35 godina, kao i od 35 do 50 godina. I ne znaju gde su se zarazili, mada mlađi uglavnom navode da su bili u restoranima i kafićima, a neki na skijalištima.

Ništa bolje nije ni na jugu Srbije, o čemu svedoče reči dr Radmila Jankovića, zamenika direktora KC Niš.

- Situacija u Nišu je alarmantna, nikada nije bila teža situacija. Nikada nismo imali toliki udeo pacijenata iz Niša, njih je dve trećine. Veći je pritisak nego u novembru i decembru. Skoro svi kapaciteti su popunjeni, Vranje, Kruševac, Aleksinac. Ne znam ko donosi odluke, da li gradski štab može da naloži zatvaranje kafića ili će to biti na nivou cele zemlje. Jasno je da se virus veoma brzo širi među mlađom populacijom, onima koji piju kafe, a umiru stariji ljudi. Trenutak je kritičan, nešto se mora preduzeti i to što pre - rekao je Janković.

Po njegovim rečima "policijski čas ne treba uvoditi, da ljudi mogu prošetati pored reke, ali neka mesta se moraju zaboraviti naredne dve nedelje".

Više nego ozbiljna situacija je i u Vranju. Dr Slađan Stanković, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje kaže da se sve više registruju srednje teške i teške kliničke slike koje zahtevaju hospitalizaciju.

- Negde oko 20 odsto pozitivnih zahteva hospitalizaciju. Primetno je izrazito brzo širenje virusa i brzo zaražavanje skoro svih članova porodice. Druga karakteristika je da se virus širi među mlađom populacijom, na pregledima se povećava broj dece, školske i pred simptomima kovid infekcije - poručuje Stanković.

Veoma zabrinjavajuće prognoze izneo je i direktor kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji Marijan Ivanuša. On je rekao "da je epidemiološka situacija u Srbiji pogoršana zbog kombinacije nesprovođenja mera i prisustva novih sojeva korona virusa u zemlji".

- Brojke koje sada vidimo u Srbiji zapravo mogu reći puno su bolje nego što su bile krajem novembra, početkom decembra, ali je trend pogrešan. Mi znamo da kad vi imate preko 4.000 obolelih dnevno, jako brzo taj broj može da poraste na 8.000, a imali smo preko 8.000 u Srbiji i znamo šta to znači za zdravstveni sektor. Situacija je jako ozbiljna.

Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler je podržao predlog medicinskog dela Kriznog štaba o potpunom zatvaranju i nada se da će on biti usvojen.

- Slažem se i podržavam sve mere koje predlaže medicinski deo Kriznog štaba. Ostaje da vidimo da li će da pobede pare ili život - rekao je Šekler za TV K1.

Kao primer je naveo Izrael koji je bio zaključan dok se sprovodila imunizacija, kako bi se sprečili kontakti i kako ne bi propala masovna vakcinacija.

Tri varijante

TVRDA

Zatvaranje svega osim apoteka i prodavnica prehrambene robe na sedam do deset dana, ali bez policijskog časa i vanrednog stanja.

SREDNJA

Zatvaranje svega osim apoteka i prodavnica prehrambene robe, ali samo tokom predstojećeg vikenda, eventualno skraćenje radnog vremena preko nedelje.

BLAGA

Za vikend skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata i radnji osim prehrambenih i apoteka do 14 časova, kao što je bio slučaj prošlog vikenda.