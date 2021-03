Dr Stevanović: Pacijente iz cele zemlje ćemo prebacivati u Kruševac na lečenje - SISTEM JE PRENAPREGNUT! (VIDEO)

"Morali smo da angažujemo dopunske kapacitete", istakao je dr Goran Stevanović.

Jedine dve mere koje su bitne su vakcinacija i distanca, i za to nam nisu potrebne nikakve dodatne mere, kaže dr Goran Stevanović, direktor Infektivne klinike i član Kriznog štaba.

- Medicinski deo, nemedicinski deo, jedine dve mere koje su bitne su vakcinacija i revakcinacija, prekid svih kontakata koji nsu potrebni, a to mi možemo sami, za to nam nisu potrebn nikakve mere - naveo je on nakon sastanka direktora kovid bolnica sa ministrom zdravlja.

Takođe, naveo je da je maksimalan broj bolesnika koji smo imali na hospitalizaciji od korone je bio preko 11.000.

- Međutim, imamo i druge pacijente mimo toga, koji otežano dolaze na lečenja - rekao je on.

Dodao je da je broj prijema novih pacijenata trenutno veći nego broj otpusta, kao i da su u Beogradu angažovani dodatni kapaciteti.

- Nažalost, imamo jedan deo naše populacije koji ne priznaju da je kovid među nama, koji ne prihvata nikakve mere misleći da njima ništa ne može da se desi, ne prihvata mere, maske, vakcinaciju, i vodi normalan život kao da sve ovoga nema. Sve tako do trenutka kada se razbole. Onda, kada se to desi, onda je to najveći problem koji postoji - rekao je on.

Moramo da shvatimo, kaže, da je naše zdravlje dobrim delom i naša odgovornost.

- Moramo da shvatimo da je zdravstveni sistem prenapregnut,godinu dama, da nije sve kovid, da moramo da lečimo i one koji to nisu, i da svi moramo bar malo da uradimo da bismo pomogli sebi, sviojim bližnjima, pa ii zdravstvenim radnicima - istakao je on.

Dodaje da su u bolnicama angažovani i dodatni kapaciteti, i da će se pacijenti iz Beograda upućivati u na lečenje u bolnicu u Kruševcu.