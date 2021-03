EVROPSKA UNIJA POSTIGLA DOGOVOR: Definisani sertifikati o vakcinisanju! Evo šta će sve sadržati KOVID PASOŠI

Krajem februara su se lideri EU načelno dogovorili da se uvede jedinstveni sertifikat sa potvrdom o vakcinisanju koji bi omogućio putovanja bez graničnih mera.

Definisan je sadržaj sertifikata o vakcinisanju, odnosno kovid-pasoša na nivou Evropske unije.

Kako je za Jutarnji list pojasnio Krunoslav Capak, šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog štaba civilne zaštite, sertifikat će obavezno sadržati:

- ime i prezime vakcinisane osobe,

- državu iz koje dolazi,

- naziv vakcine koja je korišćena,

- datum vakcinacije,

- serijski broj cepiva,

- bar kod kojim će se moći očitavati podaci.

Capak je pojasnio kako još ne postoje vizuali, nego dogovor na nivou EU o sadržaju koji bi morao da sadržavati sertifikat, odnosno, kako se kolokvijalno zove, kovid-pasoš.

- S obzirom na to da se ide na smart rešenje, trebaće do tri meseca da to profunkcioniše Naime, još se na nivou Unije razgovara hoće li građani koji su se cepili dobiti smart kartice ili će imati kod koji će se moći očitati na mobilnom telefonu - rekao je Capak.

Ipak, za početak korišćenja potvrda o vakcinaciji moglo bi da prođe i više od tri meseca, što zavisi od toga hoće li tada vakcina biti dostupnija mnogo većem broju ljudi u EU nego što je to sada slučaj.

- Zasad nijedna zemlja EU nije donela odluku o prelasku granice na osovu vakcinacije. Postoje bilateralni dogovori, tako i mi imamo neke bilateralne razgovore da međusobno priznamo potvrde. Definiran je izgled potvrde, ali zasad se koriste samo u medicinske svrhe, a ne u svrhu prelasku granice - rekao je Capak.

Potpredsednik vlade Davor Božinović rekao je da bi 17. marta Evropska komisija trebalo da izađe s prvim draftom dokumenta za kovid-pasoše.

- Videćemo što će u njemu biti. Delovi toga su izašli kroz evropske i hrvatske medije. Možda će taj sertifikat biti jedinstven - rekao je Božinović.

Krajem februara su se lideri EU načelno dogovorili da se na nivou bloka uvede jedinstveni sertifikat sa potvrdom o vakcinisanju koji bi osobama koje ga poseduju omogućio putovanja bez graničnih mera, a možda i posete nekim kulturnim ili sportskim događajima.

Iako, pojedinosti još nisu poznate, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je rekla da će biti potrebno oko tri meseca da se uspostavi sistem sertifikata o vakcinaciji.

Nemačka se odlučila za IBM za e-pasoš o vakcinaciji

Nemačka vlada odlučila je da američkom koncernu IBM da posao izrade elektronskog pasoša o vakcinaciji u toj zemlji, saznaje "Business Insider".

List, pozivajući se na krugove unutar vlade Nemačke, navodi da je IBM pobedio nemački Telekom koji je prošle godine zajedno sa SAP razvio "Corona Warn" aplikaciju.

Ministarstvo zdravlja zatražilo je ponude od više kompanija, a prema poverljivim podacima vakcinisani će dobiti digitalni pasoš preko centara za vakcinaciju, lekarskih ordinacia, putem sertifikata o vakcinaciji.

Sertifikat o vakcinaciji će najpre vakcinisanom biti uručen u papiru (2D kod) ili direktno preko jedne aplikacije na pametni telefon.

Preko aplikacije, koju sada treba da razvije IBM, restorani, prodavnice, fitnes centri, hoteli i sve druge ustanove mogu da regulišu pristup time što mogu proveriti da li je lice vakcinisano.

IBM-u je ovaj posao veoma unosan, jer, kako piše list, prema dokumentaciji Ministarstva, po sertifikatu će dobijati 50 evro centi.

To bi, ako se uzme u obzir predviđena stopa vakcinacije od 80 odsto, godišnje oko 65 miliona ljudi, to jest 32,5 miliona evra.

Prema planu nakon zvanične objave odluke vlade digitalni pasoš bi trebalo da bude izradjen u roku od osam nedelja, što će omogućiti da od juna vakcinisani dobiju taj elektronski dokument.