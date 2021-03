KORONA MERE SE PRODUŽAVAJU? Evo kakav je predlog medicinskog dela Kriznog štaba! Tidorović: Nekoliko dana zatvaranja neće zaustaviti virus

Da bismo postigli efekat i imali rezultat potrebno je najmanje dve nedelje, tako da ćemo mi iz medicinskog dela Kriznog štaba tražiti produžetak mera do 29. marta, znači još nedelju dana. To je neophodno da bi se nakon tog perioda osetio lagani pad, što je ujedno i deo prirodnog procesa, izjavio je epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović govoreći o merama koje nas čekaju od podedeljka.

Dakle, do ponedeljka, u 6 časova zatvoreni su svi ugostiteljski objekti - kafići, restorani, barovi, tržni centri, prodavnice, osim trgovina prehrambene delatnosti, kao i pumpi i apoteka. Ne rade ni bioskopi, muzeji, galerije, kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, kladionice, kockarnice, dečije igraonice, teretane, vežbaonice, fitnes centri, bazeni, baloni za sport... Takođe, šalter prodaje hrane u restoranima, kao ni šalter prodaja kafe i pića u lokalima na šetalištima nije dozvoljena.

Kako je epidemiolog objasnio, mere koje važe do ponedeljka, najverovatnije će biti produžene da bismo postigli neophodni efekat, a cilj je suzbijanje širenja virusa i pad broja obolelih. Takođe, dodaje, imunizacija je u toku, a statistika joj nikako ne ide korist.

Da li će mere biti produžene ili će doći i do modifikovanih varijanti za neke uslužne delatnosti, ostaje nam da vidimo.

- Naš predlog će biti da mere koje imamo do sada budu na snazi do 29. marta, a šta će biti videćemo. Mi u ovom trenutku moramo sve svesti na ono neophodno, a to su hrana, lekovi, gorivo, kako bismo sačuvali živote ljudi, jer bez zdravlja i ljudi nema ni ekonomije. Generalno, svi iz medicinskog dela Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa znamo dobro da ovih nekoliko dana pooštrenih mera nije rešenje i da nećemo imati rezultat posle, već da je potrebno produžiti - objašnjava profesor Tiodorović.

Mere zatvaranja, inače, ne odnose na preduzeća, fabrike i njihove interne organizacije rada i poslovne aktivnosti. Takođe, u uobičajenom radnom vremenu biće otvoreni svi šalteri državne uprave, pošte, banke, osiguravajuća društva, menjačnice…

- Ako je u skladu sa kampanjom vakcinisanja i zakonom, u smislu pozvati ljude da koriste sve blagodeti normalnog života, da, jer ja sam za poštovanje ljudskih prava. Ne možemo mi deliti ljude na ove i one, ali zašto neko ko se vakcinisao ne bi to koristio za putovanje ili bilo šta drugo što mu donosi vakcinacija. Vakcinacijom najpre štitimo sebe u pogledu zdravlja, a onda i druge ljude oko sebe, i na kraju što pre dođemo do kolektivnog imuniteta, pre ćemo se vratiti normalnom životu i funkcionisanju - kaže profesor Tiodorović.