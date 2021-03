MOŽETE DOBITI I LAŽNO NEGATIVNI NALAZ! Izbor testa je KLJUČNA STVAR ukoliko odlučite da proverite antitela posle druge doze vakcine

Najbolje vreme da se provere antitela je dve nedelje posle revakcine, ali treba se dobro raspitati koji test uraditi kako bi pokazao pravu sliku, rekla je doktorka Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije.

- Posle vakcine važno je da ELISA test bude baziran na primeni S proteina - rekla je Gnjatovićeva.

Doktorka Gnjatović je objasnila da se analiza efekta vakcina u smislu stvaranja humoralnog odgovora radi testiranjem prisustva IGG klase antitela, primenom seroloških testova, a najčešće su u pitanju ELISA testovi.

- U prirodnoj infekciji testovi su bili bazirani na N proteinu koga nema u vakcinama. Tako da ako budete uradili test posle vakcine na bazi N proteina možete dobiti lažno negativan nalaz, a verovatno imate stvorenu klasu IGG antitela prema koronavirusu - kaže doktorka i naglašava da je zato važno raspitati se pre nego što uradite test na antitela.

Komentarišući koliko ćemo dugo imati antitela nakon vakcine, Gnjatovićeva kaže da je potrebno još neko vreme da bismo zaključili koliko će imunitet nakon svake od vakcina trajati.

- U prirodnoj infekciji, ukoliko je došlo do razvoja teže kliničke slike, stvara se veća količina antitela koja traje mesecima nakon preležane bolesti, čak i do godinu dana. Što se tiče blažih infekcija, antitela nestanu u toku nekoliko meseci - navodi doktorka.

Prema njenim rečima, ono što može da se zaključi što se tiče vakcina, jeste da se stvara velika količina antitela koja može da se uporedi sa težom kliničkom slikom iz prirodne infekcije i pretpostavlja se da će imunitet trajati minimum godinu dana, ali da bi se to proverilo moraju da se prate i analiziraju podaci.

- Ni proizvođači vakcina nisu bili precizni u ovom smislu, smatraju da će imunitet trajati od šest meseci do dve godine, ali potrebno je vreme da se sve to zaključi - naglašava Gnjatovićeva.

Kada je reč o vrednostima antitela koje ukazuju da postoji zaštita tj. da postoji otpornost na virus korona, doktorka Gnjatović kaže da svaka laboratorija ima neku svoju referentnu vrednost u zavisnosti od toga koju vrstu testova koristi, uglavnom su to ELISA testovi, ali sa različitim referentnim vrednostima.

- U našim jedinicama granična vrednost je 15. Sve što je iznad 15 smatra se pozitivnom vrednošću. Ako imate vrednost iznad 15 znači da ste razvili imunitet. Ako imate 16 znači da je odgovor krenuo i da su antitela krenula da se stvaraju - navela je Gnjatovićeva.Naglašava da svaka vrednost iznad 15 znači da ste na neki način zaštićeni od reinfekcije.

Tok razvoja antitela

Doktorka je objasnila za svaku vakcinu pojedinačno kako ide tok razvoja antitela nakon primanja prve i druge doze.

- Kad je u pitanju "Fajzerova" vakcina, posle primanja prve doze, nakon dve do tri nedelje, stvara se odgovor koji je kod najvećeg broja ljudi između 50 do 80 jedinica antitela. Posle druge doze te jedinice idu i do 120 u INEP-ovom testu - rekla je Gnjatovićeva.

Kad je u pitanju "Sputnjik V" vakcina, kako kaže, odgovor se stvara nekoliko dana kasnije u odnosu na "Fajzerovu", Vrednosti su nešto niže i najčešće se kreću oko 50 jedinica pred revakcinu, to jest tri nedelje nakon primene prve doze. Zatim te vrednosti posle druge doze rastu i dolaze do 80-90 jedinica.

- Što se tiče vakcine proizvođača "Sinofarma" odgovor malo kasni za "Fajzerovom" i "Sputnjik V" vakcinom jer je koncept drugačiji. Antitela se stvaraju sedam dana nakon primene druge doze i tada počinje intenzivnije stvaranje - istakla je doktorka.

Navela je istraživanja koja pokazuju da dve nedelje nakon druge doze samo dve osobe od 108 nisu imale antitela

- To je vakcina koja sporije stvara odgovor, ali stvara dobar odgovor, od 70 do 100 jedinica - rekla je doktorka Gnjatović i zaključila da su sve vakcine vrlo slične po konačnom odgovoru koji prave.