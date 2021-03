Kisić o POPUŠTANJU MERA: To je moguće samo POD JEDNOM USLOVOM

U Srbiji preovlađuje nov soj korona virusa, koji se brže širi, upozorila je danas članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević i dodala da je potrebno da opadne broj zaraženih da bi mogle da se ublaže mere.

"Zaravnjenje krive na 4.000 ili 5.000 dnevno nije veliki uspeh, ali jeste bolje od rasta", rekla je Kisić Tepavčević.

Ona je primetila da se, uprkos širenju virusa u Srbiji, ljudi ponašaju rizično.

Jasno je da ne vidimo kraj ovome, ali na nama je da sprečimo širenje virusa", poručila je ona.

Kisić Tepavčević naglasila je da je jako teško naći balans kada se biraju mere.

"Da bi došlo do popuštanja mera, moraju da popuste i brojevi. Nisu to brojevi, to su stvarni ljudi koji u ovom momentu leže u bolnicama i koji se bore za dah, a među njima su i stvarni ljudi koji svaki dan izgube bitku s bolešću", rekla je ona.

Kisić Tepavčević je istakla da su druge zemlje Evrope pri uvođenju mera razmatrale rad ugostiteljskih objekata.

Činjenica je da moramo da radimo, da privređujemo, da mora da postoji novac da bi se kupile vakcine i lekovi. Šta god da stavite na drugu stranu zdravlje mora da pretegne", poručila je ona.

Ukazujući na značaj vakcinacije, Kisić Tepavčević je rekal da to nije samo "jednostavna stvar izbora" već i svesti o tome da vakcinom štitimo i sebe, ali i druge.

"Ne može vakcina da ucini čudo, ako se veliki broj ljudi ne ponaša disciplinovano. Potrebne su dve doze u toj prvoj vakcinaciji i posle druge je potrebno je vreme da se stvori potrebna kolicina antitela", naglasila je ona.