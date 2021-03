Više od 500 akademskih radnika, intelektualaca, novinara, sociologa, psihologa, umetnika i javnih ličnosti potpisalo je peticiju kojom su podržali inicijativu za usvajanje zakona o istopolnim zajednicama.

Inače, Zakon treba da omogući da ove osobe imaju jednako pravo da vole i budu voljene, da grade zajednički život sa voljenom osobom, da nasleđuju imovinu svojih partnera i partnerki i da uživaju sva ona prava i odgovornosti koje heteroseksualne osobe uživaju bez dovodjenja u pitanje. Donošenjem ovakvog zakona LGBTI+ osobe neće dobiti nikakva posebna niti drugačija prava, nego pravo da žive život koji je za većinu pripadnika društva uobičajen, piše u peticiji.

Vladan Glišić narodni poslanik kaže za emisiju Odmotavanje TV Vesti kaže da ne sme da se zaboravi da je Srbija zemlja u kojoj se neguju tradicionalne vrednosti. U peticiji, čiji je on potpsinik, kaže da svi oni koji su ih potpsali smatraju da je Zakon nepotreban, i da je reč o upozorenju Vladi Srbije da taj preldog zakona bude takav da ne vređa upravo tradiciju i da ne ulazi u bračno i porodično pravo.

-To je jedna vrsta ideološke intervencije, cilj je da se ne vrši diskiminacija ispoponih partnera. Apel je bilo upozorenje Vladi da predlgo zakona o ispotponim zajendicam bude takav da ne vređa tradiciju – kaže Glišić, isitčući da ne sme da se stavi u drugi plan da je reč o tradicnonalnoj zajednici u Srbiji.

-Želimo da skrenmo pažnju da budu oprezni u predlaganju ovakvog zakona – dodaje Glišić.Predrag Azdejković urednik gej magazine Optimisti kaže za TV Vesti da bi usvajanje Zakona dosta olakšalo život partnerima istog pola.

- Pravno gledano jako je komplikovano jer treba da se izmeni mnogo članova u drugim Zakonima. Zbog toga je najbolje da postoji jedan Zakon koji bi to rešio. Ne vidim potrebu da se to dezavuiše i da se taj narativ skrene sa regulacije života dve osobe istog pola – kaže on.