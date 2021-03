I DANAS SNEG U SRBIJI: Temperatura u ovim mestima ide ispod nule, sunce je moguće samo u ovom delu zemlje!

Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno sa povremenom kišom, susnežicom i snegom. Samo će na severu Srbije biti pretežno suvo ili sa malo padavina, a u Banatu je moguće više sunčanih sati.

Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C na jugu do 3°C u Negotinu, a maksimalna od 2°C u Dimitrovgradu do 9°C u Vojvodini.

Beograd: U sredu promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala i veći deo dana suvo. Ipak, nije isključena pojava kratkotrajne susnežice i kiše. Duvaće umeren severozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna oko 8°C.

Vojvodina: U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i mogućom kratkotrajnom kišom, susnežicom i snegom. Veća šansa je na zapadu Vojvodine, posebno na Fruškoj Gori gde se očekuje sneg, dok bi u Banatu bilo više sunčanih sati. Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 1°C, a maksimalna od 7°C do 9°C.

Niš: U sredu promenljivo oblačno sa povremenom kišom, susnežicom i snegom. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna 6°C.

Užički region: U sredu promenljivo oblačno sa povremenom kišom, susnežicom i snegom. Duvaće umeren severni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 1°C, a maksimalna od 5°C do 6°C, na Zlatiboru i Tari do 0°C uz sneg.