Ministar Dmitrović o slučaju dece iz Blaca: Biće prebačena u porodično okruženje, kod druge bake

Slučaj dece Dačević rešava se i biće rešen u njihovom interesu. Sve što nadležne institucije preduzimaju ima cilja da deca dobiju odgoj, odrastanje i obrazovanje kao i njihovi vršnjaci. Neprimerena intervencija radnika Centra za socijalni rad iz Blaca, prilikom izvršenja odluka od strane nadležnih, stručnih službi, biće sankcionisana - kaže za ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović.

Međutim, kako dalje navodi, to, istovremeno, ne znači da će se odustati od realizacije onoga što je ocenjeno kao najbolje za budućnost dece, a radi se o izmeštanju dečaka (14) i njegove sestre (10) iz sadašnje sredine.

- To su dva nivoa posmatranja ovog slučaja. Jedan je, dakle, loš, zbog pogrešne, neprivremene realizacije i povlači odgovornost, a drugi je stručan, utemeljen i donet je kao privremeno rešenje. Naglašavam da deca neće biti premeštena ni u hraniteljsku porodicu niti u dečji dom, kao što se plasiranju priče, već u drugo porodično okruženje, bliskog člana porodice, tačnije kod druge bake, one koja je rodila njihovu pokojnu majku - ističe Dmitrović.

On naglašava još jednom da se sve što se od strane nadležnih institucija čini u slučaju dece porodice Dačević, čini za njihovo dobro.

Zastupaće ih 55 advokata

Inače, Ljiljanu Dačević (59) iz Suvog dola, kojoj su u petak nasilno radnice Centra za socijalni rad u Blacu pokušale da oduzmu unučiće, zastupaće čak 55 advokata.

Dačevićima su pomoć ponudile advokatska kancelarija "Aleksić" iz Novog Sada i Beograda nakon potresenih slika koje su Srbiju digle na noge. Kako kažu iz ove advokatske kancelarije za Telegraf.rs, oni će pro bono, odnosno potpuno besplatno zastupati interese bake i njenih unuka.

- Advokati naše kancelarije uputili su se danas put Blaca, gde će sve dogovoriti sa bakom, i gde će ona potpisati da je sve pro bono. Do petka će se znati koje će krivične prijave podneti i kako će se dalje postupati, o čemu ćemo obavestiti javnost - navode iz ove kancelarije.

Podsetimo, u petak, 19. marta, dve radnice Centra za socijalni rad došle su u kuću porodice Dačević kako bi maloletnu decu, dečaka (14) i devojčicu (10) odveli u hraniteljsku porodicu. Tom prilikom, jedna od zaposlenih počela je da vuče za ruku dečaka koji se opirao radnici Centra.

Scene koje su uznemirile srpsku javnost kamerom je zabeležio Dejan Marković (Milošević), humanitarac iz Kuršumlije, posle čega je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zatražilo suspenziju radnica i smenu v. d. direktorke blačkog Centra za socijalni rad.

Inače, kao staratelj dece vodio se njihov otac koji ih je, kako je za Telegraf.rs ispričala baka Ljiljana, napustio kada su bili sasvim mali. Dečici je majka preminula, a od tada ona žive samo sa svojom bakom.

Povodom ovog slučaja, pisali smo Centru u Blacu, ali ni danas, kao ni u ponedeljak, nismo dobili odgovore na postavljena pitanja.

Podsetimo, advokat Ivan Simić rekao je za naš portal da baka dece apsolutno ima prava da bude staratelj svojih unuka, bez obzira na to što je u invalidskim kolicima. On je istakao i to da je propisana praksa u našoj zemlji da deca pripadnu svojim bliskim srodnicima ukoliko roditelji nisu živi.