DR MITROVIĆ ZA TV VESTI: Upala srca kao POST-KOVID SINDROM može biti veoma opasna - AKO OVO OSETITE, ODMAH KOD LEKARA!

Uzrast više nije bitan, svi mogu da se zaraze i svi mogu potencijalno biti ugroženi, rekao je dr Predrag Mitrović iz Urgentnog centra.

Dr Mitrović je rekao da su trenutno jedina ustanova u kojoj nisu kovid pozitivni, kao i da iz cele Srbije dolaze kod njih.

"Proces na srcu se javlja i u toku same kovid infekcije. Sve to utiče na srce i može doći do upale srčanog mišića ili do nekog krvnog suda. Rizičniji je za gojazne, starije i hronične bolesnike, ali svi mogu biti potencijalno ugroženi od kovida", rekao je dr Mitrović.

Kako kaže, u samom procesu upale, dolazi često i do srčanog udara prilikom kovid infekcije.

"Teže posledice je moguće sprečiti i to se radi antikoagulatnom terapijom. Potrebna je kontrola i ultrazvuk. Problem je što post-kovid sindromu, gde kada dođe do upale srčanog mišića, on može ako se ne pazimo, posle infekcije, ne mirujemo i radimo teške stvari, može doći do preskakanja srca i do oštećenja. Neophodno je makar 45 dana odmarati nakon preležane infekcije", rekao je dr Mitrović.

Ističe da je potrebno uraditi EKG, ultrazvuk srca ali i laboratorijske analizeč.

"Kada je srce u pitanju, može doći i do upale same srčane kese, kao i do pojave angine pektoris", rekao je dr Mitrović.

Kako kaže, mora da se ukaže na tu opasnost, jer, dodaje, mnogi se zamaraju, imaju aritnimu i bol u grudima. Dodaje da svi koji to osete treba da se jave lekaru i često je znak da je srčana kesa upaljena.

