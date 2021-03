Gradonačelnik Novog Sada MIloš Vučević rekao je da je u tom gradu više od 50.000 ljudi primilo dve doze, a oko 35.000 je primilo jednu dozu.

Naš cilj je da idemo na 150.000 popuno vakcinisanih I to bi mogli da ostvarimo do juna, samim tim i epidemiolšku stablizaiju, rekao je Vučević.

Govoreći o sednicama Kriznog štaba , Vučević navodi da je reč o otvorenoj diskusiji među 50 ljudi koji iznose svoje argumente.

-Nikada diskusija nije otišla u neželjenom pravcu. Prirodno je da ljudi ovu situaciju vide na različite načine, a cilj svima je da se ustanove najbolji pravci delovanja. Najteže je tu premijerki, jer ona vodi Krizni štab, i osim nje i ministra zdravlja i na predsedniku je najveći pritisak da nabavi vakcine i da to sve funkcioniše. Što se tiče poslednje sednice, i utiska da će se neke mere relaksirati, to su mediji najavljivali, ali nije bilo realno, jer smo tih dana imali najgore brojeve u ovom talasu, preko 5.000 zaraženih. Mi svi želimo da se što pre otvore restorani, kafići, tržni centri, i sa privrednog aspekta, ali i kao građani, ali to sada nije moguće. Bune se određeni sektori privrede, i to je tačno, ali zamislite da se pobuni zdravstveni sektor. Oni neprekidno već 13 meseci rade i ne možemo da im šaljemo poruku “baš nas briga šta vi tamo radite” sve dok se ne razbolimo, a kada se razbolimo tada tražimo posebne tretmane, da nas brzo pregledate i najadekvatnije lečite – rekao je on.

Imamo dve opcije: ili da se vakcinišemo ili da se razbolimo

Vučević smatra da je najbitnije da više pričamo o vakcinaciji, da ljudi shvate da je najbolji odgovor na virus masovna ili kolektivna imunuzacija, i kao odličan primer naveo Izrael koji je pre par dana prešao 4 miliona revakcinisanih.

U ovom talasu su pacijenti sa težim kliničkim slikama, i opcija nam je ili da se svi razblimo ili da se vakcinišemo. Srbija se ovde odlično snašla i svaka čast našem rukovodstvu na toj suverenoj politici da nabavljamo vakcine na svim stranama sveta i da ne čekamo da nas iko u nekom paketu pomogne. Vidimo kako je prošao region, naglašava.

Na kritke koje su nakon uručene pomoći dolazile iz Skoplja, Podgorice i Sarajeva, kaže da pre svega govore o njihovoj nemoći.

-Verovatno ne znaju šta da kažu svojim građanima zašto nisu nabavili nijednu vakcinu. Ali mi nismo došli da demonstriramo silu, već da budemo prijatelji i partneri. I ni sa čim nismo uslovili vakcine – izričit je Vučević.

Početkom sledeće godine za pola sata iz Beograda do Novog Sada

On je danajvio da će danas obići deo investicija u Sremu u Beškoj.

U mom gradu vidim da su radovi u samom gradu na pruzi, približavamo se glavnoj železničkoj stanici i verujem da će ruski partneri do kraja godine završiti deonicu Stara Pazova ­­- Novi Sad, a Kinezi rade deo do Beograda. U decembru ili januaru sledeće godine moći ćemo da budemo za pola sata iz centra Beograda u centru Novog Sada super brzim i komfornim vozovima. Ne brinete ni gde ćete se parkirati, ni sa li je gužva na naplatnoj rampi ili ulsku u grad. Te vozove smo gledali samo na televiziji, a za devet meseci ćemo se voziti njima. Mi moramo da nastavimo tu prugu prema severu, ali i prema jugu Srbije – smatra prvi čovek Novog Sada.

Četvrta industrijska revlucija u Novom Sadu

U gradu na čijem je čelu sve radi i niko nije odustao od investicija.

Kontinental je otvorio svoju fabriku, a na leto će graditi veliki industrijski park od 31 hektar. Beri Kalebo, najveći proizvođač čokolade I kakaa, treba da krene u sledećem mesecu da radi. I oni će praviti razvojno - istraživački centar. I očekujem dobre vesti iz Japana početkom aprila, naglašava Vučević.

Milism da će u narednih deset godina investirati po novu fabriku i tako praktično napraviti svoj klaster na destinama i desetinama hektra. Mislim da smo svi svedoci četvrte insustrijske revoucije. Dve fantastčne investicije imamo u gradu – jedna je Trilateral kompanija koja je postala deo Epic gamesa, a druga Vega IT koja je stopostotno domaća firma koja je kupila zgradu Radničkog univerziteta. Mislm da nijedan grad u ovom delu Evrope, do pola miliona stanovnika, nema dinamičniji razvoj od Novog Sada. Da imamo dve evropske titule, sedam stranih investicija, da imamo završen most, da ugovaramo dva nova mosta, da pregovaramo o pešačko-biciklističkom mostz, da smo ugovorili i centralni prečistač, da pripremamo za regionalnu deponiju tender, da imamo preko 30.000 više zapsolenih nego 2012. kada sam prvi put postao gradonačelnik, da je stepen motorizacie daleko veći, da ćemo prvi put dobiti podzemne garaže, da smo rešili problem apoteka, da smo uveli bespatno obdanište, da smo svake godine finansijski pomagali najugroženije penzionere, da smo osam odsto budžet opredeljivali za kulturu, I da ne nabrajam dalje – podvukao je on.