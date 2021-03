POTRAGA ZA LAZAROM JOŠ TRAJE!: Kao srednjoškolac skočio kroz prozor škole, niko o njemu ništa ne zna VEĆ DVE NEDELJE?!

Potraga za Lazarom Ljubisavljevićem (19), mladićem iz Vranja, i dalje traje, potvrđeno je iz policije.

Njegov nestanak je prijavljen policiji još 17. marta, ali se danima pre toga o njemu ništa nije znalo. U vranjskoj Policijskoj upravi jutros je potvrđeno da se za mladićem i dalje intezivno traga, kao i da je bilo nekih informacija da je navodno viđen ali ništa od toga nije potvrđeno.

On je bio korisnik Doma za decu i mlade bez roditeljskog staranja u Beogradu, ali se vratio u Vranje. Nakon posete ocu odlazi „u goste“, kako je rekao otac i od tada mu se gubi svaki trag.

Takođe, informacija da je proteklih dana viđen u Vladičinom Hanu, ali i Surdulici, prema podacima iz PU Vranje, nije tačna.

Poslednji kontakt sa njim, najbolja drugarica Danijela imala je 13. marta. Od tada, on nije odgovorio ni na jednu njenu poruku, a slučaj je prijavljen policiji. Ona sa Lazarom nije mogla da stupi u kontakt od 13. marta jer je, kako je izjavila, mladiću baba uzela telefon.

Usred časa skočio kroz četiri metra visok prozor



Lazar je išao u Hemijsku školu u Vranju i pre tri godine u popodnevnoj smeni lakše je povređen, kada je na sedmom času skočio kroz prozor učionice sa visine od preko četiri metra.

Profesor nije mogao da smiri učenika, zapisao ga je, a on je posle toga nastavio da pravi nered. Profesor je pozvao direktora i pedagoga, koji u tom trenutku nije bio u školi.

Prema priči tadašnjeg direktora Hemijske škole Bože Đorđevića, sve se odigralo u trenutku.

Ušao sam u odeljenje, stao pored vrata i pitao L. Lj. zašto je nedisciplinovan s obzirom na to da već ima smanjenu ocenu iz vladanja.

Na moje pitanje:

- Šta si to radio na času? - on mi je odgovorio:

- Pa pevao sam.

- Zašto si pevao?

- Pa, ne znam, eto, tako.

- Rekao sam mu: Nemoj to da radiš, red u školi mora da se poštuje da te ne bismo kažnjavali i dalje.

U jednom momentu on se samo okrenuo izustivši:



- Neće mene niko da kažnjava!

U dva koraka se našao pored prozora, otvorio ga i, na zaprepašćenje prisutnih, skočio kroz prozor - izjavio Đorđević.

On kaže da je L. Lj. to uradio u trenutku kada je on krenuo iz učionice i bio već na vratima, okrenut leđima.

- Sve se izdešavalo u trenutku, niko nije mogao da reaguje. Munjevitom brzinom učenik je pritrčao prozoru, otvorio ga i skočio sa visine od preko četiri metra.

Profesor mu je, kada se popeo na klupu odakle je iskoračio na prozor, rekao: “Stani!” Potrčao sam prema kancelariji, pozvao profesore, obavestili smo Hitnu pomoć i policiju. Istrčali smo iz zgrade, Hitna pomoć je već bila tu. L. Lj. je posle pada bio u svesnom stanju i nije ništa govorio. Svi smo bili u panici - izjavio Đorđević.

Živeo u hraniteljskoj porodici, imao slične ispade



Prema tadašnjem izveštaju Centra za socijalni rad, Lazar je živeo u hraniteljskoj porodici, a prema nezvaničnim saznanjima, učenik je i ranije imao incidentno ponašanje i slične ispade.

Lazareva polusestra Andrijana kaže da se Lazar ponašao normalno, pre nego što su izgubili kontakt sa njim.



- Prema nekim informacijama viđen je u Vranju, nadam se da će će uskoro javiti - izjavila je Andrijana.