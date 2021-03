'MAJKU VAM DEČJU, NEĆETE VI DA GINETE, JA ĆU'! Ispovest supruge pilota heroja Milenka poginulog u okršaju sa NATO avionima

S Milenkom sam se zabavljala od školske klupe, tako da sam znala u šta se upuštam kad sam se udala za vojnog pilota, da je to posao s velikim rizikom i odgovornošću. Kad su tog dana došli iz Vojske kod nas kući, odmah sam znala da je poginuo, da mog Milenka više nema. Srušio mi se ceo svet. Bol za njim nije prestala ni nakon 22 godine i neće nikad ni prestati.

Ovo u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir govori Slavica Pavlović (59) iz Beograda, supruga ratnog heroja i komandanta 204. lovačkog puka Vojske Jugoslavije Milenka Pavlovića (40), koji je poginuo 1999. godine u borbi sa avionima NATO eskadrile, a besmrtan za srpski narod postao kad je svog mlađeg kolegu u poslednji čas izvukao iz kokpita "miga 29" uz reči: "Majku vam dečju, nećete vi da ginete, ja ću!"

Tog 4. maja 1999. bio je prvi od ukupno 32 napada na Valjevo, i pilot Pavlović, rodom iz Gornjeg Crniljeva, iz obližnje opštine Osečina, uzleteo je sa aerodroma u Batajnici da brani svoju otadžbinu i rodni kraj od daleko nadmoćnijeg i brojnijeg neprijatelja.

Njegov poslednji let trajao je 12 minuta, a onda su njegove kolege čule samo dve reči: "Imaju me"...

- Opasan je bio Milenkov posao i normalno da sam se bojala, ali briga se povećala kad je počelo bombardovanje 1999. Tada bukvalno nije dolazio kući s posla, ali čitav dan uoči pogibije proveo je s nama, a ja sam uvek izlazila na terasu da ga ispratim. Ukupno smo 18 godina bili zajedno. I sinovi i ja smo mnogo ponosni na njega i na sve što je uradio, Srđan i Nemanja su imali samo 16, odnosno 10 godina kad je Milenko odleteo u besmrtnost - i dalje s bolom u glasu priča Slavica i dodaje:

Milenkove nagrade: - Orden za vojne zasluge sa srebrnim mačevima - Orden za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena - Orden za hrabrost - Srpska pravoslavna crkva je njegovoj porodici dodelila Orden Svetog vladike Nikolaja - Posthumno mu je dodeljen Zlatni letački znak - U njegovu čast podignut je spomenik u Valjevu, ali i spomen-kompleks u Gornjem Crniljevu

- Suprug je bio veliki čovek, hrabar, požrtvovan, imao je sve najbolje ljudske osobine. Da, nije mi bilo lako samoj s maloletnom decom, ali on mi je postavio visoke standarde i izborili smo se da svi u ljubavi zajedno izađemo na pravi put. Svako sećanje i pohvala njegovom delu nam puno znači. Sinovi su preponosni na njega, na to što im je otac heroj! Ipak, kad su u nekom trenutku hteli da profesionalno krenu očevim stopama, ja nisam bila za to.

Pavlović je rođen 1959. godine, a tokom briljantne vojničke karijere završio je obuku za najsavremeniji borbeni avion "mig 29" i postao komandant 204. lovačkog avijacijskog puka, nosilac je brojnih priznanja i odlikovanja.

Slavica i njeni sinovi nisu hteli da se njihove porodične fotografije objavljuju u medijima.