VAKCINISANI ĆE MOĆI U KAFIĆE I NA UTAKMICE?! Kako će funkcionisati 'ZELENI PASOŠI' i koje su šanse da se uvedu u Srbiji

Da li bi i u Srbiji cepljeni mogli da se vrate koliko-toliko normalnom životu?

Izraelci su otvorili kafiće i tržne centre, Amerikanci planiraju povratak publike na NBA mečeve, mnoge zemlje olakšale su putovanje za vakcinisane... Da li bi i u Srbiji cepljeni mogli da se vrate koliko-toliko normalnom životu?

Sve glasnije se i kod nas mogu čuti zahtevi da revakcinisani dobiju mogućnost da ponovo idu na kafu, u šoping, na koncerte ili utakmice, da budu nagrađeni što doprinose da država što pre izađe iz pandemije i da prestanu da budu taoci onih koji ne žele da se vakcinišu.

Ako su to učinile mnoge ozbiljne zemlje, zašto ne bismo i mi?

Zeleni pasoši

U Izraelu je revakcinisano skoro 4,5 miliona ljudi zbog čega je procenat novozaraženih pao ispod dva odsto, pa su se nadležni odlučili za novo ublažavanje mera. Još ranije su otvorili tržne centre, radnje i muzeje za sve uz poštovanje epidemioloških mera, dok u teretane, na bazene, sportske i kulturne manifestacije mogu i dalje da idu samo oni koji imaju takozvane zelene pasoše.

Reč je o propusnicama koje dobijaju samo oni koji su se revakcinisali ili preležali koronu. Pošto je takav metod dao rezultate, a dnevno se beleži sve manji broj novozaraženih, nadležni su dozvolili da sportskim i kulturnim događajima prisustvuje veći broj ljudi, naravno, sa zelenim pasošima.

Pored toga, poslednjih dana iz ove zemlje stižu slike i snimci žurki mladih u kafićima i klubova kojima, naravno, opet prisustvuju samo oni sa "zelenim dokumentima".

Prava motivacija

Ako imamo u vidu da je Izrael zemlja slične veličine kao Srbija postavlja se pitanje da li je i u našoj zemlji moguće obezbediti pogodnosti za one koji su se revakcinisali ili preležali koronu. Pogotovo što Srbija ne zaostaje mnogo u nabavci vakcina u odnosu na zemlju sa Bliskog istoka. Inače, u Srbiji je do sada vakcinisano više od 1,3 miliona ljudi, dok je drugu dozu primilo skoro 900.000 građana.

- Izrael je došao do skoro 50 odsto vakcinacije ukupnog dela stanovništva i vrlo brzo će biti blizu kolektivnog imuniteta. Oni koji su vakcinisani ili prošli kroz bolest, mogu da idu na sva društvena dešavanja u narednih šest meseci. I to je izgleda ljude motivisalo da masovno primaju vakcine. Ta brojka od skoro 60 odsto vakcinsanih, odnosno 80 posto starijih iznad 65 godina je izvanredna - rekla je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Dr Jelena Begović.

Utakmice, koncerti...

Poduži je spisak pogodnosti koje bi mogle da budu na raspolaganju vakcinisanima. To jednostavno ne bi bila diskriminacija, jer onima koji ne žele da budu cepljeni ne bi bila ugrožena osnovna ljudska prava, ali bi vakcinisani za vreme vanredne situacije jednostavno bili nagrađeni za svoj stav.

Ako bismo sledili primer iz Izraela, vakcinisanima bi bio omogućen nesmetan odlazak u kafiće, restorane, tržne centre, sportske utakmice bi ponovo mogle da se igraju uz prisustvo publike, ali bi na tribinama mogli da se nađu samo vakcinisani i oni koji su preležali kovid-19, slično bi bilo i sa koncertima...

- I kod nas bi prisustvo sportskim i kulturnim događajima moglo da se obezbedi kupovinom karata elektronskim putem preko tiket servisa tako što će u svakom trenutku postojati informacija ko je, gde i kojem događaju prisustvovao. Što se tiče nas ugostitelja, mi smo spremni na sve uslove, pa i na zelene pasoše samo da možemo da radimo – rekao je predsednik Udruženja noćnih klubova i barova Miša Relić i dodao "da nije neizvodljivo da i naša zemlja krene putem Izraela".

Nije diskriminacija

Jedan od najvećih pobornika ove ideje je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

- Zaista mislim da oni koji su revakcinisani moraju imati određenu vrstu pogodnosti. To ne znači da je diskriminisan onaj koji nije vakcinisan, već da prihvata drugačija pravila u društvu. Primera radi, Grčka će uvesti da svi koji su revakcinisani moći da uđu u zemlju, a da oni koji nisu vakcinisani moraju da rade PCR test ako žele da uđu u zemlju. I mi smo to uveli. To nije diskriminacija. I oni koji rade životna osiguranja sigurno će imati više premije ako nisu vakcinisani, jer su u većem riziku. Slično vam je i kod starijih, što ste stariji premije životnog osiguranja su veće – apostrofira Vesić.