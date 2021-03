ŠAJKAČA NA GLAVU I PUT POD NOGE! Srbin ide peške na KiM, a njegovom misijom treba da se ponosi CELA SRBIJA (VIDEO)

Nesvakidašnja scena zabeležena je na jednom lokalnom putu u Srbiji.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak mladića, ogrnutog u srpsku zastavu i sa šajkačom na glavi, koji se pešice zaputio na Kosovo i Metohiju.

- Gde si krenuo junače - pita ga vozač.

- Idem do Jarinja. To je prelaz sa Kosovom - kaže mladić.

Na put koji je dug minimum 650 km krenuo je prema sopstvenim rečima na godišnjicu početka bombardovanja.

- Krenuo sam od peške od Kelebije u 15 do 20 sati kad je krenulo bombardovanje. Hoću da odam počast junacima sa Košara i da se skupe pare za jedno dete obolelo od cerebralne paralize - kaže mladić sa snimka.

Svaka ti cast! Sreca te u zivotu pratila! 👏👏👏🇷🇸🇷🇸🇷🇸❤️❤️❤️ pic.twitter.com/w3RPooazTz — Dopisnik iz Kurdistana (@savadecanacLP) 26. март 2021.

Humani momak je naglasio da je iz sela Bačevica kod Boljevca.

- Idem do Jarinja, nije to granični prelaz već punkt, to je naše bre - kaže mladić.