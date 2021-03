Struka i dalje PROTIV otvaranja kafića i restorana, a bašte pune!

Iako je bilo najave da će od danas mere za borbu sa kronavirusom u Srbiji biti malo relaksirane, a kafićima i restoranima koji imaju bašte dozvoljen bar ograničen rad, nakon jučerašnjih konsultacija Kriznog štaba, ta mera i dalje nije doneta. Sledeće konsultacije zakazane su za sutra, dok se spominje da će sednica Kriznog štaba biti održana u petak.

Kako mediji nezvanično saznaje, medicinski deo štaba i dalje protiv otvaranja lokala, iako ostatak članova pokušva da im objasni da se ljudi i dalje ilegalno okupljaju u nekim lokalima, na kućnim žurkama, da su skijališta i izletišta puna....

- Niko ne poriče brigu za ljudski život i zdravlje i da je to najvažnije, ali svi su svesni da su ljudi umorni od stalnih restrikcija i da su pojedini, možda i najmanje do sada, poštovali mere. Tu je veoma važan ekonomski aspekt svega. Predlog je da se dozvoli rad kafića i restoranima koji imaju bašte uz strogo piridržavanje mera. Bolje je da dozvole ljudima da se okupljaju u kontrolisanim uslovima, na distanci i svežem vazduhu nego da se kriju po zamračenim budžacima ili da se stvaraju klasteri zaraze na kućnim žurkama. Medicinski deo Kriznog štaba je i dalje protiv i smatraju da nije još vreme za to, a eventualno uzimaju u razmatranja dozvolu za rad bašti. Lekari su najviše zabrinuti zbog Vaskršnjih praznika i da se ponovo ne stvore gužve i da nam kao i prvi put masovno koronu ne "donesu" iz inostranstva - kaže izvor Kurira.

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović ocenio je da bi ovogodišnji Vaskrs mogao da bude dočekan i proslavljen samo uz osnovne epidemiološke mere - maske, distancu i dezinfekciju, uz uslov da se do tada poštuju sve propisane mere.

- Sledeći veliki praznik koji je pred nama je Vaskrs, koji je dan posle prvog maja, a ukoliko se budemo pridržavali svih mera do tada i imali dobar obuhvat vakcinacije protiv korona virusa, najveci hrišćanski praznik bismo mogli da proslavimo "otvoreni", samo uz maske, držanje distance i dezinfekciju - rekao je Tiodorovic.