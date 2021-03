OVO JE VILA NA CETINJU U KOJOJ MARIJA MILOŠEVIĆ ŽIVI SLOBINOG HAPŠENJA! Roletne su uvek spuštene, a kapija zaključana (FOTO)

Marija Milošević (53), ćerka pokojnog predsednika SRJ Slobodana Miloševića, u Crnoj Gori živi u kući koja je zaključana, sa spuštenim roletnama i gotovo da nikada ne izlazi.

Prema rečima komšija, u posetu joj ne dolaze ni rođaci.

Oni, međutim, za Mariju imaju samo reči hvale:

- Marija je tu u kući, ali ne izlazi. Ima čoveka koji joj pomaže, zove se Toto, ali on je sad otišao kod njenog brata i majke u Rusiju. Ona je dobra komšinica, nećemo da se lažemo. Moja ćerka je jednom bila kod nje - rekao je svojevremeno za medije jedan od komšija.

Komšije, koje su imale priliku da je sretnu i da sa njim razmene mišljenje, kažu da je jako prijatna.

Mnogo od njih su uvereni da se povukla pateći za ocem, a kako kažu situacija je nepromenjena od kada joj je umrla majka.

- Marija je zavijena u crno otkako je Slobo umro. Nije to više ista žena. Džabe je tražite, ona je sve rođake vratila s kapije. Jednostavno, ne želi ni sa kim da priča. Ima dvojicu momaka koji joj pomažu i tog jednog za koga se priča da joj je partner, i to je sve. Vrlo je oprezna i neprimetna jer ne želi da je iko uslika, a kamo li bilo šta više. Zato nikad ne podiže roletne, niti izlazi u dvorište. Komšije koje joj se najave jedino mogu s njom da popiju kafu, i to se retko dešava. Ma čudan je to život, ali ona zna da je ovde na Cetinju najsigurnija - ispričao je pre nekoliko godina jedan od komšija.