VREMENSKA VRTEŠKA - Danas toplo i pretežno sunčano, a evo kakvo nas vreme očekuje do 8. aprila

Na zapadu i jugozapadu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno. Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od 0 do 9 C, a najviša od 18 do 23 C. U toku noći ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, a u Vojvodini i pojačanje severozapadnog vetra, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 9 C, a najviša oko 21 C. U toku noći kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak, a vetar u skretanju naseverozapadni pravac.

Izgledi vremena za sedam dana - do 8. aprila:

Od petka do nedelje na severu Srbije promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima povremeno kiša, u petak i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Za vikend svežije, pa će na visokim planinama padati i sneg. U Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno će duvati jak severozapadnivetar.

Prizemni mrazevi očekuju se u nedelju, dok će u ponedeljak ujutro biti uslova i za mraz na 2 metra visine.

Početkom naredne sedmice dnevne temperature u porastu, ali se od srede ponovo očekuje promenljivo i svežije vreme, povremeno s kišom.