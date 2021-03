VATROGASAC HEROJ JE TAČNO ZNAO ŠTA ĆE SA TRAKOM: Čim ju je video na travi, nije imao dilemu, a evo šta za Pink kaže o SRAMOTI NA AUKCIJI (VIDEO)

Njegov human potez zamalo su ukaljali pojedinci bez srama i empatije.

Vatrogasac spasilac Vatrogasno spasilačke brigade Beograd Đorđe Vukićević (28) preko noći postao je heroj u Srbiji. Iako i sam njegov poziv znači da se bavi poslom spašavanja ljudi u teškim sutuacijama, sada je to uradio na nešto drugačiji način.

Naime, kapitensku traku Kristijana Ronalda koja je završila na travi stadiona „Rajko Mitić“, prvi je uočio upravo on. U tom trenutku je bio na dežurstvu, a u dogovoru sa komandirom odlučio je da je uzme. Odmah je, kako kaže, znao šta će uraditi sa njom.

- Taj Ronaldov potez u nervozi doveo nas je do toga da je bacio kapitensku traku. Pitao sam komandiru mogu li da je uzmem, on se saglasio i, čim sam uzeo traku, došao sam na ideju da to bude naša mala pomoć Gavrilu – kaže Vukićević za Pink.

Ideja za pomoć se, kako dodaje, javila pre nego što je stigao na stadion.

- Dok sam dolazio na posao video sam reklamu za malog Gavrila i rekao sam da, ako uspem da dobijem bilo šta na meču, da bih dao u humanitarne svrhe. I, eto, desilo se – kaže vatrogasac.

Sve je krenulo po planu, ali je akciju neko pokušao da sabotira. Određene osobe počele su da šalju sramotne lažne ponude koje su dostigle čak 10 miliona evra.

Tim povodom oglasila se i kompanija „Limundo“:

Sve ponude koje nisu ozbiljne uklanjamo i činimo sve što je u našoj moći da održimo regularnost aukcije. Da bismo sprečili ovakvo ponašanje pojedinaca, upravo smo uveli dodatni korak - verifikaciju potencijalnog kupca na ovoj aukciji. Nakon što potvrdimo da je regularan, ponuđač će moći da unese svoju ponudu. Ukoliko onaj ko pobedi na aukciji i pored svega odbije da uplati izlicitiran iznos, protiv njega može biti podneta krivična prijava.

Đorđe se nada da će akcija uspeti i ističe da mu nisu jasni ovi zluradi potezi.

- Vatrogasci rade humani posao i međusobno smo tu da se podržimo, kao porodica smo. Pomažemo na sve načine koje možemo i apelujemo da sada svi pomognemo malom Gavrilu. Jedan SMS nije mnogo – kaže vatrogasac za Pink.