MOŽE LI ČOVEK DA UTIČE NA PONAŠANJE SVOG LJUBIMCA? Stručnjaci za Pink otkrili ŠTA JE NAJVAŽNIJI FAKTOR u odgajanju pasa (VIDEO)

Urednica magazina ’’Pas’’ Dunja Božić govoreći o napadima vlasničkih pasa rekla je da postoji pravilnik koji vlasnici pasa mogu da pogledaju na sajtu Ministarstva poljoprivrede.

- Tamo stoji pre svega šta je odgovorno vlasništvo, takođe u sklopu tog pravilnika stoji deo za opasne pse. Svako ko ima psa može da ga pogleda i vidi šta znači opasan pas – dodala je ona napominjući da rotvajleri nisu na tom spisku iako su oni psi sa jednim od najjačih ugriza.

Odgajivač pasa Goran Šarenac istakao je da čovek može dosta da utiče na ponašanje psa.

- To je u procentima dve trećine, dok jedna trećina su genetske predispozicije psa – objasnio je Šarenac.

- Imate u leglu pse od istog oca i majke, a neko ima slabiji, neko jači temperament. Priroda dosta utiče na to, a čovek je dosta odgovoran na ponašanje psa jer on socijalizacijom psa može značajno da utiče na njegovo ponašanje – dodaje on.

Međunarodni kinološki sudija Nemanja Jovanović istakao je da je osnov svega čovek.