SRBIJA DANAS IMA MANJE NOVOZARAŽENIH: Preminulo 38 osoba, a ovo je najnoviji korona presek!

U Srbiji je tokom prethodna 24 sata testirano 13,909 osoba, dok je 4,133 novozaraženih.

Preminulo je 38 osoba, dok je hospitalizovano 7,749 ljudi. Na respiratorima se nalazi 297 lica.

Inače, juče je bilo zaraženo 4,826 osoba.

Podsetimo, na jučerašnjoj sednici Kriznog štaba predloženo je da se od ponedeljka dozvoli otvaranje ugostiteljskih objekata u baštama i na otvorenom, i to isključivo pod udređenim uslovima koje će biti precizirane za vikend.

Ugostitelji

Rad ugostitelja unutar objekata neće biti moguć. Dok nove mere ne stupe na snagu u ponedeljak, ugostiteljski objekti mogu vršiti šalterska prodaju hrane i pića, a dostava se može vršiti 24 sata dnevno. Trenutno je do ponedeljka aktuelna i mera koja se odnosi i na hotele, a u kojima restorani i kafei mogu usluživati samo i isključivo goste hotela sa prijavljenim boravkom do 21 sat.

Radno vreme ostalih objekata

Krizni štab je predložio i da se radno vreme svih objekata, uključujući one koji već rade i one koji će biti otvoreni, od ponedeljka produžava maksimalno do 22 časa. Ovo se odnosi na prodavnice prehrambene robe, frizerske i kozmetičke salone, teretane, spa centre, koji trenutno rade do 20 časova.Ustanove kulture – bioskopi, pozorišta, galerije, biblioteke – takođe će moći da rade do 22 časa. Ustanove kulture trenutno rade do 21 sat. Tržni centri, koji su zatvoreni već nekoliko nedelja, neće raditi ni od ponedeljka. Sledeće nedelje biće razmotreno od kada bi mogli da rade i pod kojim uslovima.

Škole

Svi srednjoškolci i stariji osnovci ostaju na onlajn nastavi i u narednom periodu. Oni mogu da, u kontrolisanim i bezbednim uslovima, idu u školu samo na ocenjivanje.

