BAHATIM VOZAČIMA TRAJNO ODUZETI DOZVOLU! Iz Agencije za bezbednost saobraćaja rešeni da STANU NA PUT divljanju za volanom!

Veliki je broj vozača koji po nekoliko puta ostanu bez vozačke.

Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) predložiće da izmene Zakona o bezbednosti saobaćaja predvide i trajno oduzimanje vozačke dozvole i vozila nesavesnim vozačima koji nisu spremni da promene svoje ponašanje, najavio je direktor Agencije Duško Pešić.

Pešić je gostujući u Uranku na televiziji K1, rekao da se to odnosi na one najupornije nesavesne vozače, koji se i pored kazni i dalje ponašaju rizično u saobraćaju. Sada idu izmene zakona i to će biti jedan od predloga Agencije, dodao je Pešić.

Naveo je da je tokom osam godina u Agenciji bilo više od 8.000 vozača koji su sakupili 18 kaznenih poena i morali ponovo da prođu obuku, ali da je među njima bilo i 32 onih koji su do sada dva puta izgubili vozačku dozvolu.

"Među onima koji su sakupili 18 kaznenih poena bilo je i 12 doktora nauka", dodao je Pešić.

Upozorio je da su kada je lepo vreme, tokom letnjih meseci, među najugroženijim učesnicima u saobraćaju pešaci, biciklisti i motociklisti. Pešić navodi da su tokom leta gotovo idelani uslovi za vožnju, ali da opet u tom periodu ima najviše stradalih u saobraćajnim nezgodama.

Kaže da najviše poginulih u saobraćajnim nezgodama vozači i putnici u putničkim vozilima, oko 45-46 odsto, da četvrtinu svih poginulih u saobraćaju čine pešaci, dok je svaki deseti poginuli motociklista.

Pešić je napomenuo da se vozači baš zbog dobrih uslova za vožnju opuste tokom letnjih meseci i upozorio da je veoma opasno kada vozači koriste mobilni telefon tokom vožnje, a naročito kada kucaju poruke.

Kaže da 36 odsto vozača koji su se sudarili sa motociklistima prvo navedu da ih nisu videli, kao i da 45 odsto motociklista nastrada u sudaru sa putničkim automobilima. "Oko 36 odsto motociklista pogine u saobraćaju bez sudara odnosno zbog kolovoza ili usled izbeganja sudara", dodao je Pešić.

Direktor ABS je apelovo na vozače da zbog lepšeg vemena i povećanog broj motociklista obrate više pažnje na njih u saobraćaju, da više koriste retrovizore i žmigavce. Sa druge strane, motociklisti su manje uočljivi, ali i često pretiču sa desne strane, gde ih vozači drugih vozila ne očekuju, dodao je Pešić.

On je povodom nedavne nesreće u kojoj je poginuo dečak na koji je vozio rolere apelovao na roditelje da obrate pažnju gde njihova deca voze rolere, skejt i slično.