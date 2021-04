POSLE POSLA ĆETE MOĆI NA KAFU, ALI POD OVIM USLOVIMA: Otvaraju se bašte kafića i restorana, a ovo su SVE MERE koje od danas stupaju na snagu

Relaksaciju mera koja kreće od danas predložila je premijerka.

Krizni štab predložio je popuštanje mera od danas, ukoliko se epidemijska situacija ne bude pogoršavala. S obzirom na to da su brojevi tokom vikenda mirovali i čak bili niži nego prethodnih dana, evo šta nas danas čeka, kada je reč o merama:

Ugostitelji

Najpre, prva mera je da se od ponedeljka, tj. od danas, otvore bašte ugostiteljskih objekata, dok boravak u zatvorenom delu neće biti moguć.

Bašte kafića moći će da rade sa 50 odsto kapaciteta.

- Korekcije kojih će biti od ponedeljka porazumevaju da ugostitelji mogu da rade na 50 odsto kapaciteta na otvorenom, a detalji će biti definisani tokom dana da bi oni koji kontrolišu poštovanje mera mogli da ih primene - izjavio je juče epidemiolog Predrag Kon.

Dodao je da u baštama mora da bude razmaka od dva metra među gostima, a ne među stolovima, i da moraju da se nose maske.

- To bi bio uvod u malo ozbiljnije poštovanje mera, jer da smo te najosnovnije mere poštovali, ne bismo morali ni da se zatvaramo - zaključio je Kon.

Radno vreme ostalih objekata

Radno vreme svih objekata, uključujući one koji već rade i one koji će od danas biti otvoreni, od danas se produžava maksimalno do 22 časa.

Ovo se odnosi na prodavnice prehrambene robe, frizerske i kozmetičke salone, teretane, spa centre, koji trenutno rade do 20 časova.

Ustanove kulture – bioskopi, pozorišta, galerije, biblioteke – takođe će moći da rade do 22 časa. Ustanove kulture trenutno rade do 21 sat.

Tržni centri, koji su zatvoreni već nekoliko nedelja, neće raditi ni od ponedeljka, a tokom ove nedelje biće razmotreno od kada bi mogli da rade i pod kojim uslovima.

Ulazak u Srbiju

Svi građani Srbije koji su potpuno vakcinisani, s potvrdom o vakcinaciji iz Srbije, mogu da uđu u zemlju bez pi-si-ar testa i bez izolacije. Takođe, i stranci koji su potpuno vakcinisani u Srbiji mogu da uđu u našu zemlju bez karantina, pi-si-ar testa i izolacije.

Potpuna vakcinacija podrazumeva dve doze “sputnjika”, dve doze “Fajzera”, dve doze “Sinofarma” i prvu dozu “Astra-Zeneke”.

Izolacija

Svi koji u svom domaćinstvu imaju nekog ukućana koji je oboleo moraju da idu u izolaciju do 14 dana. To ne važi za one za koje se zna da su preležali koronu, one koji su se vakcinisali i zdravstvene radnike.

Svakako, u izolaciji moraju biti i oni koji su zaraženi koronom, a nemaju simptome bolesti.

Škole

Svi srednjoškolci i stariji osnovci ostaju na onlajn nastavi i u narednom periodu. Oni mogu da, u kontrolisanim i bezbednim uslovima, idu u školu samo na ocenjivanje.