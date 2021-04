Vučević: 'Barry Callebaut' će biti dobra adresa i primer za dualno obrazovanje naših studenata i đaka!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se u Gradskoj kući sa predstavnicima kompanije „Barry Callebaut“ i Tehnološkog fakulteta, sa kojima je razgovarao o zajedničkim razvojnim projektima i budućoj saradnji.

- Stižu nam odlične vesti iz kompanije „Barry Callebaut“, a to je da uskoro počinje proizvodnja u ovoj fabrici čokolade u kojoj će biti zaposleno preko 100 radnika. To nije samo stogo poslovna investicija, već ona ima širi društveni kontekst, s obzirom na to da uključuje i blisku saradnju sa Tehnološkim fakultetom. Ta vrsta saradnje privrede i obrazovanja je nešto što bismo uvek voleli da vidimo prilikom dolaska velikih stranih investicija. Želimo da svedočimo nastavku spajanja snažnih kompanija sa univerzitetom i školama, kao što će „Barry Callebaut“ biti dobra adresa i primer za dualno obrazovanje naših studenata i đaka. U našu državu je stigla najsavremenija tehnologija, tako da je nešto o čemu su samo studenti samo slušali na predavanjima, mogu sada da vide u praktičnoj primeni i to vrlo blizu svog fakulteta. Nakon početka rada fabrike, uslediće i snabdevanje domaćih konditorskih proizvođača, kao i onih širom jugoistočne Evrope. Proces izgradnje fabrike se bliži kraju, a mi smo u tom projektu, kao Grad, učestvovali sa preko 300 miliona dinara koje smo investirali u vodovodnu, kanalizacionu i saobraćajnu infrastrukturu, dok je JP „Putevi Srbije“ izgradilo prelepu kružnu raskrsnicu kod isključenja Novi Sad – Istok - rekao je gradonačelnik Vučević i dodao da se nada nastavku plodonosne saradnje.

Dekan Tehnološkog fakultet prof. dr Biljana Pajin je naglasila da ta naučna institucija obrazuje stručnjake iz različitih oblasti, a da je jedna od njih Prehrambeno inženjerstvo, u okviru kojeg se posebno proučava tehnologija konditorskih proizvoda.

- Saradnja sa najvećom svetskom kompanijom u oblasti proizvodnje čokolade „Barry Callebaut“ se realizuje na obostrano zadovoljstvo, u smislu transfera znanja u oba smera. S jedne strane, studentima će ovo biti neprocenjivo, jer će imati svakodnevno priliku da učestvuju u procesu proizvodnje, dok će fabrici značiti naš naučno-istaživački rad i njegova implementacija u dalje poslovanje - rekla je prof. dr Biljana Pajin.

Menadžer kvaliteta kompanije „Barry Callebaut“ Jelena Jurić istakla je da očekuje još mnogo razvojnih projekata sa Tehnološkim fakultetom, dodala da proizvodnja počinje uskoro i zahvalila se svima na odličnoj saradnji.

Tehnološki fakultet kao vodeća naučno-istraživačka i obrazovna institucije već dugi niz godina sprovodi projekte u saradnji sa privredom, a nedavno je potpisan i Memorandum o saradnji sa kompanijom „Barry Callebaut“ koji obuhvata okvir za unapređenje obrazovanja studenata. Sagovornici su na sastanku razmatrali i realizaciju saradnje Odeljenja za konditorske proizvode sa kompanijom „Barry Callebaut“ kroz prikaz dosadašnjih aktivnosti i planiranje buduće saradnje. Tom prilikom predstavljena je i akreditovana Laboratorija za ispitivanje prehrambenih proizvoda.