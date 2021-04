BABA ZAMENILA UNUKA U NOVOSADSKOM VRTIĆU: Nastala opšta panika, a evo kako je došlo do zabune!

U žurbi da se što pre obavi primopredaja dece, ali i spletom drugih okolnosti, u novosadskom privatnom vrtiću, dogodila se nedopustiva zabuna da baka umesto svog četvorogodišnjeg unuka, kući povede njegovog drugara i vršnjaka, sa kojim pohađa istu grupu.

Zamena je, srećom, otkrivena u roku od pet minuta, te je baka sa "unukom", pronađena u obližnjem marketu gde je povela mališana da mu kupi slatkiš. O nemilom događaju, po svemu sudeći, izjasniće se i sud jer se dečakova porodica priprema da tuži vrtić.

Novosađanin Marko Cindrić, otac "zamenjenog" dečaka, kaže da ga je, kada je 25. marta oko 18 časova došao po sina, uznemirilo kada mu je saopšteno da je on upravo otišao sa bakom. Odmah je pozvao suprugu koja je negirala da je njena majka otišla po mališana, pa je ponovo otišao do vrtića gde su mu rekli da je baka sa "unukom" otišla do radnje.

Odjurio sam tamo i između rafova ugledao dete i meni nepoznatu stariju ženu. Prišao joj je i rekao da je iz vrtića odvela pogrešno dete, na šta mi je odgovorila: "Ju, izvin'te".

Kasnije smo čuli da je ta baka došavši po svog unuka zaposlene pitala da li je njeno dete poslednje, i da su se one ponudile da joj pomognu da ga spremi, posle čega je povela pogrešno dete.