OPTIMISTIČNE PROGNOZE: Srbija će do kraja juna revakcinisati 60 odsto građana!

U Srbiji se u proseku dnevno daje 53.571 doza vakcina protiv koronavirusa i, ukoliko naša zemlja nastavi ovim tempom, za samo pet meseci biće vakcinisano 75 odsto građana što će značiti i pobedu nad ovom pošasti koja nas je zadesila, pokazuje istraživanje koje je sprovela američka agencija Blumberg!

Koliko se dobro Srbija snašla u globalnoj trci za vakcine, pokazuju podaci Blumberga prema kojima će Norveškoj, gde je stopa vakcinacije 14.598 doza dnevno, biti potrebno čak 16 meseci da vakciniše 75 odsto građana, Nemačkoj i Španiji, ukoliko ne ubrzaju tempo, biće potrebno godinu dana, Italiji 11 meseci... Evropskoj uniji će, generalno gledajući, biti potrebno godinu dana da vakiciše taj procenat stanovnika.

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja kaže da je teško u ovom trenutku davati prognoze, ali da je plan države da se do kraja juna revakciniše 50-60 odsto građana. A taj broj će, kako kaže, možda biti i veći.

- Do sada je revakcinisano skoro 20 odsto punoletnih građana, a plan je da prvu dozu do kraja aprila primi 40 odsto. Nabavljeno je već 3,5 miliona vakcina, a u aprilu ćemo dobiti još skoro dva miliona novih doza. Možemo da budemo optimistični i da kažemo da ćemo do kraja juna probati da revakcinišemo 50-60 odsto stanovništva. Ako sve bude išlo kako treba možda i ceo posao završimo do kraja juna - kaže Đerlek.

Dr Đerlek ističe da je naša država od samog početka preduzimala vrlo mudre i odgovorne poteze, što nas je, kako kaže, svrstalo u sam vrh evropske i svetske lestvice u borbi protiv kovida 19.

- Imamo jaku volju, svi zdravstveni radnici daju maksimum na terenu. Nastavićemo i dalje da sprovodimo kampanju i idemo do najudaljenijih mesta u Srbiji. Što se tiče vakcinalnih punktova i same organizacije, Ministarstvo zdravlja je potpuno spremno da sve vakcine koje dobijemo što pre podelimo našim građanima - kaže Đerlek i dodaje da veruje da će predsednik Srbije obezbediti dovoljne količine vakcina, te da neće biti nikavih zastoja u isporuci.