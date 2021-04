RAZREŠENA DILEMA: Da li su vozači koji imaju LETNJE GUME sada u prekršaju

Ovih dana smo svedoci situacije koja vozače može dovesti u zabunu. Od početka aprila je prošlo već sedam dana, što znači su vozači već čitavu nedelju nisu u obavezi da na točkovima svojih automobila imaju zimske gume.

Znajući da umemo da budemo veoma "fleksibilni" kada su rokovi u pitanju, za pretpostaviti je da dobar deo vozača još uvek nije montirao letnje pneumatike. Na to, naravno, utiče i činjenica da sam Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZOBS) ne propisuje izričitu obavezu vožnje sa letnjim gumama, već se 1. april uzima kao datum prestanka važenja obaveze korišćenja zimskih guma.

Ali, šta se onda dešava kada "u roku" stavite letnje pneumatike, a par jutara kasnije, pred polazak na posao, svoju ulicu i svoj auto na parkingu zateknete prekrivene snegom, kao što je to ovoga jutra bio slučaj?

Kao što već znate, upotreba zimskih guma je po zakonu obavezna u periodu od 1. novembra do 1. aprila. Međutim, ta obaveznost se odnosi samo na situacije kada su ulice i putevi "prekriveni snegom, ledom ili poledicom".

To znači da i u januaru, bez obzira na temperaturu, ukoliko na kolovozu nema "snega, leda ili poledice", odnosno ako su kolovozi suvi, ne činite prekršaj vozeći sa letnjim gumama.

Isti princip se odnosi o na neočekivanu pojavu snega u aprilu, u vreme kada zakonski niste više u obavezi da na točkovima imate zimske pneumatike.

Međutim, ako "zima u aprilu" potraje, a sneg se na ulicama i putevima zadrži duže, postavlja se pitanje - šta tada treba činiti?

Sa formalno-pravne tačke gledišta, vozač ne može da bude kažnjen zbog letnjih guma ako ga ovih "snežnih" dana zaustavi saobraćajna policija. Zimske gume na točkovima, po zakonu, nisu obavezne posle 1. aprila, pa samim tim vozač ne čini nikakav prekršaj.

Ipak, saobraćajni sutručnjaci preporučuju vozačima da, ukoliko "prolećna zima" zaista potraje i sneg nastavi da pada, odu kod vulkanizera i vrate zimske gume na svoje četvorotočkaše, dokle god traju zimski uslovi vožnje.

To, svakako, predstavlja nešto veći trošak, ali je značaj za bezbednost vožnje nemerljiv. To se, naročito, odnosi na one vozače koji se često kreću putevima u brdsko-planinskim predelima, gde zimski uslovi znaju da potraju i kada proleće kalendarski uveliko počne.