TEMPERATURA PADA ZA 20 STEPENI: Sledi DARAMATIČNA PROMENA vremena u Srbiji!

Nije vreme za odlaganje zimskih jakni!

Meteorolog "Weather2Umbrella" Đorđe Đurić objavio je prognozu za današnji dan, i objasnio kakve nas vremenske prilike čekaju do srede.

Kako je saopštio meteorolog, danas je bio pravi letnji dan u Srbiji, a temperatura je dostigla 26°C, dok će u sredu biti hladnije za čak 20 stepeni.

- Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 21 do 25°C, a najtopliji je Kruševac sa 26°C. Beograd meri 25°C, Zlatibor 20°C, Sjenica 18°C, a Kopaonik 10°C - saopštio je Đurić, i dodao da se dan kada maksimalna temperatura pređe 25 stepeni naziva letnji dan u meteorologiji.

- U utorak temperatura u padu za 10 stepeni u odnosu na današnji dan, a u sredu će biti hladnije za 15 do 20 stepeni, uz maksimalne temperature od 5 do 10°C, u Beogradu do 6°C. Inače, prosečna maksimalna temperatura za sredinu aprila je od 15 do 19°C - napisao je Đurić.