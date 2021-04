Vatrena apotekarka iz Kragujevca o kojoj BRUJI SRBIJA ima SUROVU PORUKU ZA ŽENE, a tiče se njihovih muževa!

Medicinska sestra i apotekarka iz Kragujevca svakodnevno je na naslovnim stranicma srpske štampe. Njeni spotovi sa popualrne mreže Tik Tok „tresu“ celu bivši Jugu, preti je 50 hiljada fanova, a ona je pregovorila o „udvaračima i komplimentima“…

Rekla je da joj „udvarači i komplimenti nikada nisu manjkali i da su društvene mreže joj nisu donele more komplimenata, jer je njima oduvek bila obasipana“.

– Svesna sam da sam poželjna žena i nije me sramota zbog toga. Ja sam seksi, nekada i komična, ali nikada ne vulgarna, što je najbitnije. Ne vidim šta ima ružno u tome da muškarac vidi lepu ženu i da joj udeli kompliment. Jedna verovatno ljubomorna žena ostavila je komentar „zbog jedne ovakve sa Tik toka ja sam izgubila muža“. Nisam htela da joj odgovaram, jer to nema nikakvog smisla. Ali mogu svim ženama da poručim da ako izgube muževe, nisu krive druge žene, već one same. Neka razmisle o tome- kaže samouvereno Ana Milanović (45), sada već slobodno se može reći regionalna zvezda.

Oduvek sam volela da pevam, snimala sam neke klipove i postavljala ih na Instagram… I onda sam, poslednjeg dana protekle godine, napravila snimak i plasirala ga na Tik tok mrežu… I tako je sve počelo – kaže Ana Milanović.

Za to što provodi vreme na ovoj mreži ona „krivi“ koronavirus i stanje koje podrazumeva izolaciju i nedostatak vremena za druženje i okupljanje.

– Medicinska sestra sam u kovid-odeljenju intenzivne nege, gde svakog dana umiru ljudi. Stres mog posla, kojim se bavim 25 godina, za vreme korone je dostigao vrhunac. Kada mi se završi smena, krećem u svoju apoteku. Kod kuće me čekaju obaveze koje ima svaka žena i majka. Ali, uz rad razmišljam o pesmama, i o načinu na koji bih mogla da ih predstavim na svoj način. I onda svake druge sedmice uzmem slobodan dan, koji posvetim sebi i Tik toku, i krenem da snimam klipove. Ja sama sebe snimam, bez ičije pomoći, mobilnim telefonom. Sama smišljam koreografije, sama se šminkam, biram garderobu. I za dan uspem da napravim petnaestak klipova – objašnjava Ana.

– Udovica sam, imala sam tu nesreću da mi suprug iznenada umre pre tri godine. Nakon toga, zadesila me je bolest u užoj porodici. Veliki problemi, borba i patnja… Ali, ja sam takva da pesmom koju volim oduvek sve lečim. Kada sam tužna, nervozna, umem da sednem u auto i da okrenem nekoliko krugova oko Šumarica, i da se tu, u vožnji, sita ispevam na sav glas. Nakon te „terapije“ osećam se kao nova. Ne volim da me iko sažaljeva, da me teši, i gledam da u svakoj situaciji nađem nešto dobro – kaže kragujevačka „bomba“.

Ona kaže da će uvek raditi posao koji najviše voli, kao medicinska sestra, ali i da neće odustati od pesme i klipova, kojima raduje svoje obožavaoce na društvenim mrežama i svoje pacijente.