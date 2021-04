Naoblačenje sa severa i zapada danas će u Srbiji mestimično usloviti kišu, ponegde i lokalne pljuskove sa grmljavinom i padom temperature.

Takvo vreme će do kraja dana zahvatiti celu zemlju.

Na visokim planinama krajem dana i u toku noći povremeno će biti snega. Vetar umeren i jak, severozapadni, ujutro i pre podne na jugu i istoku, slab, promenljivog pravca.

Najniža temperatura biće od 6 do 12 stepeni, najviša od 10 do 16 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Inače, danas je na snazi žuti meteo alarm na podrčju zapadne, istočne, jugoistočne, jugozapadne Srbije i Kosova i Metohije zbog grmljavine.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u sredu i četvrtak će u Srbiji biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, u brdskom-planinskim predelima sa snegom.

Na jugu ponegde grmljavina. Kratkotrajni sneg ponegde je moguć i u nižim predelima. U petak malo i umereno oblačno, uglavnom suvo.

Od subote promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

Dnevna temperatura biće u malom porastu.