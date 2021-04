KO ĆE MORATI DA PRIMI JOŠ JEDNU DOZU, A KO NOVU VAKCINU?! Dr Jovanović otkriva: Sprema se protokol, dva su razloga za TREĆU DOZU

Ako niste razvili imunitet, onda spadate u ovu grupu!

Određeni deo vakcinisanih nije razvio efikasan imunitet protiv korona virusa i zato će biti izrađen protokol po kojem će se njima ili davati treća doza cepiva ili će možda biti primenjena neka nova vakcina, rekla je virusolog prof. Tanja Jovanović, prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta i članica Kriznog štaba.

- Vakcine se rade na različitim platformama, biće možda potrebno promeniti antigen koji se daje u vakcini, da bolje podstakne imunski odgovor. Treća doza bi trebalo da prati mutiranje virusa, eventualne varijante za koje vakcina ne bi bila dovoljno efikasna. Kao što imamo sezonsku epidemiju gripa, tako bismo napravili sezonsku vakcinu koja bi nas štitila od novih varijanti korona virusa u populaciji - objasnila je prof. Jovanović.

Kako je dodala, treća doza se ne bi davala samo zbog toga što neko nije razvio kvalitetan imuni odgovor posle vakcinacije, već i zbog novih varijanti virusa.

Nedavno je počela izrada Nacionalne studije o efikasnosti imunizacije protiv kovida tokom koje će biti utvrđen učinak različitih vakcina, njihova efikasnost, vrste imuniteta, dužina trajanja imuniteta i odnos prema novim sojevima.

- Neće se analizirati rezultati ljudi koji su se samostalno testirali, već će biti pozivane osobe koje budu zainteresovane. Ispitivaće se ne samo količina antitela, već i ćelijski imuni odgovor - objasnila je prof. Jovanović.

Po njenim rečima na početku je važno da “osoba ima dovoljan broj antitela, ali ne bilo kojih, već neutrališuća antitela”.

- Ako virus prođe prvu barijeru sa antitelima, onda ga neutrališe ćelijski imunitet. Određeni deo populacije ni posle mesec dana od druge doze vakcine nije razvio efikasan imunitet, uglavnom je reč o starijim ljudima. Oni su rezistentni na vakcinu.

"Ne mogu da potvrdim da je brazilski soj u Srbiji"

Poslednjih dana moglo se čuti da je brazilski soj korona virusa stigao i u Srbiju. I da je mnogo zarazniji, opasniji i smrtonosniji.

- Ne mogu to da potvrdim, ni da demantujem, ali je činjenica da mi u laboratoriji Instituta za mikrobiologiju i imunologiju radimo sekvenciranje virusa, otkrivamo nove varijante. Međutim, mi nismo otkrili brazilsku. Očekujemo da vidimo ko je, ako je istina, to uradio - rekla je prof. Jovanović uz podsećanje da se posle mnogo priča ispostavilo da britanski soj, koji je sad dominantan kod nas, nije smrtonosniji, niti dovodi do mtežih slučajeva, već se samo lakše prenosi.