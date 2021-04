'DOĐI, VIDI, VAKCINIŠI SE!' Srbija postala turistički hit, stranci masovno dolaze u našu zemlju!

Srbija je postala pravi magnet za strance. Sa čak četiri vrste vakcine na raspolaganju, Srbija postala i svetski medijski hit, zemlja u koju dolaze brojne novinarkse kuće iz inostranstva i snimaju reportaže o za njih neverovatnoj imunizaciji.

Uspešan proces vakcinacije otvorio je prostor i za uspešan vakcinalni turizam. Sve više stranih državljana hrli u našu zemlju zbog vakcine, i to je sjajna stvar, ali, nažalost, to je otvorilo mogućnost i za turističke pravare. Dobili smo najbolju besplatnu reklamu u svetu i preko noći privukli mnoge strance željne da se što pre vakcinišu. Do sada je u Srbiji vakcinisano oko 40.000 stranaca koji su trenutno i najbolji ambasadori naše zemlje. Sve je to uticalo da na turističkim sajtovima Srbija bude jedna od najtraženijih destinacija.

Krajem marta za svega tri dana besplatno se i bez prijave vakcinisalo čak 22.000 stranaca, pre svega iz regiona, i to na poziv naše zemlje i Privredne komore Srbije. Pošto su oni uglavnom primili „AstraZeneku“, očekuje se da će ponovo doći u Srbiju krajem juna kako bi primili drugu dozu cepiva.

Makedonski desant na Vranje zbog vakcine

U kancelariji za „E upravu“ tvrde da više nije moguća vakcinacija stranaca u Srbiji bez zakazivanja. Ali to mnoge strane državljane nije odvratilo od dolaska u našu zemlju zbog vakcine.

Recimo, Makedonci su u prethodnom periodu u velikom broju dolazili u Vranje i kupovali srpske brojeve za mobilne telefone da bi se preko njih prijavili za imunizaciju.

- Brže dobiju poziv oni koji imaju “srpske korene” ili prezime na “ić”. Svi se upisujemo za bilo koju vakcinu od ponuđenihi i retko ko bira. Daj šta daš, samo da se vakicnišemo. Inače, najviše biramo Bujanovac, Niš i Vranje kao mesta gde ćemo se vakcinisati. Vranje je najatraktivnije. Od kako se tamo otvorio Lidl, ima organizovanih turističkih tura. Autobusi koji voze do Lidla. Tako je najlakše – otkrio je jedan Makedonac.

Vest o besplatnoj vakcinaciji stranaca u Srbiji pročula se i u Holandiji, gde je jedna turistička organizacija preusmerila svoju delatnost na organizaciju vakcinacije u našoj zemlji baš poslednjeg vikenda u martu, kada je bila moguća imunizacija stranih državljana bez zakazivanja. Organizovali su vakcinaciju 15 Holanđana u Srbiji, nakon čega su postali prebukirani.

- Mi smo dobili preko 500 upita za nedelju dana, od kada su mediji to uhvatili, među njima su velike kompanije koje hoće da pošalju svoje zaposlene. Mi, naravno, zavisimo od portala E-uprave, mi ih ne vodimo u Beograd ili Srbiju na vakcinisanje dok ne dobijemo potvrdu da je to moguće - izjavila je Tanja Marković Zaatman iz holandske turističke agencije.

Lažne ponude za vakcinaciju u Srbiji

Nažalost, na internet su se pojavile i lažne ponude za vakcinaciju u Srbiju. Najpoznatiji je slučaj turske turističke agencije koja je nudila građanima Turske, ali i Italije, da za 799 odnosno 324 evra dođu u Srbiju, budu smešteni u hotelu sa četiri zvezdice i dobiju vakcinu prozvođača "Fajzer" ili "Moderna", koje u Srbiji još nema.

Na reklamu je odmah reagovala i ambasada Srbije u Turskoj.

- Ovim putem želimo da obavestimo sve strane državljane, bez regulisanog boravka u Srbiji, da nije moguće vakcinisanje stranih državljana u Republici Srbiji - saopštila je ambasada.

U kancelariji za E-upravu kažu da se u Srbiji za sada mogu vakcinisati isključivo oni strani državljani koji imaju dozvolu boravka u našoj zemlji. Još nije poznato kada i da li će se ponoviti poslednji vikend marta, kada su bez poziva mogli da se vakcinišu stranci.

Seničić: Podsticaj za dolazak stranih turista

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih organizacija “YUTA” Aleksandar Seničić ističe da proces brze vakcinacije bi mogao biti ozbiljan podsticaj za dolazak stranih turista, u smislu sigurne destinacije.

Seničić dodaje da postoji i interes za takozvani “vakcinacijski turizam”, gde deo njegovih kolega iz inostranstva i Evropske unije želi da organizuje dolazak sa vakcinacijom za sve zainteresovane.

- Mislim da ukoliko Srbija bude imala deo vakcina koji to omogućava, da za početak i taj vid turizma može biti jako dobar početak oporavka - kaže direktor YUTA-e.

Vakcinalni turizam i u Rusiji

Kako ističe za “Blic”, to će najverovatnije biti moguće najesen, do kada bi u našoj zemlji trebalo da budu imunizovani svi koji to žele.

- Teško je to organizovati dok god su vakcine besplatne. Vakcinalni turizam nije nešto novo u svetu. Recimo, postoje aranžmani za Rusiju iz Nemačke i Turske za vakcinaciju. Znam da je “Lufthanza” nudila dve povratne karte iz Nemačke za Moskvu po ceni od 1.100 evra. U ovkviru aranžmana bilo je i jedno noćenje u Moskvi – objašnjava Seničić.

Sagovornik, ističe da lažni turistički aranžmani nisu nikakva novost na internet.

- Neke agencije pokušavaju na taj način da se bolje pozicioniraju na internet i zloupotrebljavaju tu crnu, zakonski neregelisanu zonu u mnogim zemljama. Takav je slučaj bilo i sa ponudom iz Turske za vakcinaciju u Srbiji. Ili je ta agencija imala neko obećanje u Srbiji ili je jednostavno htela da prevari klijente, organizuje im putovanje, a ne obezbedi vakcinaciju – zaključuje Seničić.

"Upoznajte Srbiju i pri tom se vakcinišite"

U nizu reportaža inostranih medija o uspešnoj masovnoj imunizaciji u Srbiji izdvaja se tekst italijanskog dnevnog lista “Korijere dela Sera” u kome je, između ostalog, pisalo: "Dođite u Srbiju, upoznajte je, i posetite, a pritom se i vakcinišite kojom god vakcinom želite".