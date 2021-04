Vučević: Ovaj novi most će proširiti naše vidike, naš grad učiniti lepšim i poboljšati život svih nas!

Novi Sad je još jednim korakom bliži svom četvrtom mostu na Dunavu i obilaznici, koji će doneti veliku i pozitivnu promenu, čime će se poboljšati život svih nas, naveo je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- Kao gradonačelniku i Novosađaninu, srce mi je puno nakon prisustvovanja potpisivanju Memoranduma o izradi planske i tehničke dokumentacije za projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada, a čija realizacija će početi najkasnije do marta 2022. Ovaj važan dokument su danas potpisali ministar građevine, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, vd direktora "Koridori Srbije" Aleksandar Antić i direktor kompanije CRBC Džang Sjaoujen, a svečani trenutak uveličali su i predstavnici Ambasade NR Kine. I kao što je rekao veliki Ivo Andrić da gradnjom mostova, odnosno uspostavom veza "čovjek se ostvaruje jer sve čim se ovaj naš život kazuje – misli, napori, pogledi, osmesi, reči, uzdasi – sve to teži ka drugoj obali, kojoj se upravlja kao cilju, i na kojoj tek dobiva svoj pravi smisao'', tako će i ovaj novi most proširiti naše vidike i naš grad učiniti lepšim!, napisoa je Vučević na svom Instagram profilu.